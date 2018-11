Crailsheim Bray lässt Arena verstummen

Ilshofen / Joachim Mayershofer

Nur drei Menschen haben das Maracanã-Stadion zum Schweigen gebracht: der Papst, Frank Sinatra und ich“, sagte Alcides Ghiggia, der Mann der Uruguay 1950 zum 2:1-Sieg gegen Brasilien und damit überraschend zum Titel bei der Fußballweltmeisterschaft geschossen hatte. Damit stürzte er das Land am Zuckerhut in tiefe Trauer. Nicht ganz so bedeutungsschwanger, aber vom Gefühl her ähnlich zermürbend fühlte es sich gestern Abend in der Arena Hohenlohe in Ilshofen für jeden Merlins-Fan an, als T.J. Bray Rasta Vechta in der Schlusssekunde zum 70:68-Erfolg über die Hakro Merlins Crailsheim getroffen hatte. Die Hausherren hatten dabei selbst die Entscheidung kurz vor Ende verpasst.

„Wir sind Wikinger und nicht zu überhören“ – mit diesem Motto sorgte die Showakrobatik-Gruppe des FC Röhlingen, die Gold Seekers (Goldsucher), in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels Crailsheim gegen Vechta für hellauf begeisterte Zuschauer. Was die beiden Basketballmannschaften in den ersten 20 Minuten aufs Parkett gebracht hatten, war auch mehr Wikingerkampf als Zauberei. Viele Fouls, wenig Spielfluss – dazu waren zwei der besten Punktesammler der Liga kaum ins Laufen gekommen. Merlin Ben Madgen hatte in Bremerhaven 31 Punkte erzielt, Rastaner T.J. Bray 36 beim MBC. Damit sind sie die beiden einzigen BBL-Spieler, die in dieser Saison in einem Spiel die Hundert-Punkte-Marke geknackt haben. Zur Halbzeit standen sie bei fünf (Madgen) und sieben (Bray) Zählern. Der Australier in Reihen der Merlins kam letztlich auf neun, Bray war bei Vechta am Ende bester Punktesammler (16).

Nach schwierigem Start kam Crailsheim besser in Schwung und führte zwischenzeitlich mit elf Punkten (31:20). Vechta arbeitete sich bis zur Pausensirene aber auf 29:34 aus Sicht der Gäste heran. Auffälligste Aktionen waren in der Defensive zu finden. Philipp Neumann gelangen zwei Blocks gegen Bray und Seth Hinrichs. Mit 13 Ballverlusten standen in dieser Statistik allerdings deutlich zu viele zu Buche bei den Merlins.

„Wir spielen eigentlich mit einer guten Intensität und sind ganz gut ins erste Viertel gekommen. Die Mannschaft hat sich an das starke Spiel gegen Jena erinnert. Aber wir machen uns das Leben selber schwer, indem wir zu viele einfach Ballverluste haben“, erklärte Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Merlins, zur Halbzeit. Wenn das Team diese Turnover vermeiden würde, würde Crailsheim schon höher führen, so Enskat. „Wenn wir das schaffen, bin ich zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen.“

Vechta ohne Josh Young

Danach sah es zu Beginn des dritten Viertels nicht aus. Vechta, das auf seinen Kapitän Josh Young verzichten musste, zog auf 45:37 davon. Die Partie schien den Merlins zu entgleiten. Dann traf Brion Rush einen Dreier, und damit begann die Crailsheimer Aufholjagd. Diese veredelte der in der Defensive enorm starke Neumann mit seinem dritten Block, dieses Mal gegen Austin Hollins, der selbst drei Blocks verzeichnete. Rush traf noch einen Dreier, so dass die Hausherren mit einem Vorsprung von sechs Punkten ins letzte Viertel gingen (53:47).

Durch einen Zweier und einen Dreier versetzte der gut aufgelegte DeWayne Russell, am Ende mit 15 Punkten bester Crailsheimer Korbjäger, den immer näher herankommenden Gästen einen Dämpfer (61:55). Mit einem fulminanten Dunk brachte Max DiLeo Vechta aber knapp fünf Minuten vor Schluss wieder auf einen Punkt heran (61:60). Und im Nachsetzen verhalf Hollins den Rastanern zur Führung (61:62).

Es kommt zum Showdown

Der Showdown hatte begonnen. Frank Turner traf zum 63:62, Bray zum 63:64. Es ging hin und her. Michael Kessens machte das 63:66 und das 63:68. Russell versenkte den Dreier zum 66:68, Turner gelang das 68:68. Spannung pur eine Minute vor Schluss. Crailsheim hatte knapp zehn Sekunden vor dem Ende noch den Ball, doch Russell verpasste sechs Sekunden vor dem Schluss die Entscheidung mit einem Dreier. Dafür traf Bray auf der Gegenseite zum 68:70 per Korbleger, nachdem er stark Richtung Korb gezogen war. Die Gäste feierten schon, doch Crailsheim bekam noch einmal 0,1 Sekunden auf der Uhr und die Chance auf den Ausgleich. Konrad Wysockis langen Verzweiflungseinwurf konnte Neumann aber nicht mehr in den Korb, sondern nur an den Rand des Brettes drücken.

„Wir hatten es selber in der Hand. Aber wie schon in der Halbzeit angesprochen: Wir hatten zu viele Ballverluste, am Ende 23, Vechta nur 14. Das heißt, sie haben neunmal mehr auf den Korn werfen können als wir“, erklärte Ingo Enskat nach der Partie. „Wir hatten zu viele ähnliche Fehler bei Querpässen oder Einwürfen. Es ist ärgerlich, denn wir hätten den Sieg holen können.“ Sein Team habe zu Hause nun zweimal ganz knapp verloren, aber davon könne man sich nichts kaufen, so Enskat. „Wir müssen in solchen engen Spiele Siege holen, wenn wir den Klassenerhalt nicht aus der Hand geben wollen.“ Neben den Ballverlusten war Vechta auch noch bei den Assists besser, verteilte 17, Crailsheim nur zwölf. Dagegen waren die Merlins bei den Rebounds einen Tick besser (34:33). Beide Mannschaften gehören zu den reboundschwächsten der Bundesliga.

Vechta spielt erst am 10. November gegen Alba Berlin. Crailsheim muss am Sonntag wieder ran. Gegen den FC Bayern.