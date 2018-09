Schach Blitzsauberer Start in die Landesliga

Crailsheim / pm

Der Schachverein Crailsheim besiegt am Volksfestsonntag Aalen-Ellwangen souverän mit 5:3.

An einem Tag, an dem die meisten Horaffen mit Festlichkeiten und Müßiggang anlässlich ihres Volksfestes beschäftigt waren, rauchten zeitgleich im ESV-Sportheim 16 Köpfe im Derby des Crailsheimer Schachvereins gegen Aalen-Ellwangen. Denksport vom Feinsten wurde einmal mehr in Crailsheim geboten.

Anton Wilhelm am Spitzenbrett wählte die sizilianische Verteidigung gegen seinen Gegner Jürgen Leis, der mit einem geschlossenen Aufbau reagierte. Wilhelm gelang es, mit einem gut platzierten Vorstoß in der Brettmitte die Stellung auszugleichen. Seine optimal postierten Läufer bedrohten in der Folge den weißen Damenflügel. Wilhelm hatte allerdings etwas zu viel Zeit für die gute Stellung investiert und wich der Zeitnotproblematik mit einem Remisangebot aus, das der Aalener Spieler annahm.

Dr. Michael Schwenzer an Brett 2 erspielte sich zwei verbundene Freibauern am Damenflügel, die sein Gegner Merz allerdings am weiteren Vormarsch durch eine Blockade stoppen konnte. Eine Unachtsamkeit von Schwenzer führte zum Verlust eines Freibauern. Der Crailsheimer führte in der Folge eine Zugwiederholung herbei, die der Ellwanger Spieler annehmen musste – 1:1.

Nur eine Niederlage

Die einzige Crailsheimer Niederlage an diesem Tag erlitt Peter Steinbach, der einen Einschlag auf f 7 übersah und in der Folge vergeblich versuchte, die Partie zu retten – 1:2. Lars Rinas an Brett 4 erspielte sich geduldig Vorteile und realisierte seinen Vorteil mit für ihn typischen taktischen Wendungen – 2:2.

Ralf Schubert und Jürgen Kochendörfer steuerten jeweils ein Remis bei. Schubert gelang mit den schwarzen Steinen ein schneller Ausgleich und bewegte sich – anders als Jürgen Kochendörfer an Brett 6 – nie in Verlustgefahr. Kochendörfer griff zu seiner neuen Eröffnungswaffe 1. b 3. Er erspielte sich im Mittelspiel drei Mehrbauern, allerdings hatte sein Gegner taktische Gegendrohungen, die ihm zeitweilig den Sieg hätten einbringen können. Die beiden einigten sich in der Folge auf ein Remis – 3:3. Francesco Pettito an Brett 7 schlug seinen Gegner Abele souverän im Turmendspiel. Der fünfte Punkt wurde kampflos an Brett 8 von Bernhard Grzyb beigesteuert.

Sollte die Mannschaft am Sonntag, 7. Oktober, in Sontheim punkten, so könnten die Crailsheimer dieses Jahr eine sehr gute Rolle in der Landesliga spielen.