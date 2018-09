Fußball Blaufelden vor harter Nuss Hohebach

Schrozberg / Willi Hermann

Auch nach dem fünften Spieltag bleibt das Feld in der Kreisliga B4 weiter eng zusammen. Spitzenreiter Creglingen II/Bieberehren, der neben Topfavorit Hohebach als Einziger noch keine Partie verloren hat, liegt gerade einmal vier Punkte vor Billingsbach, das auf Platz 8 rangiert.

Dabei hat Billingsbach am Sonntag mit seinem Unentschieden in Hohebach seine Anwartschaft auf einen Spitzenplatz unterstrichen. Schrozberg ist nach seinem Sieg in Althausen endlich in der Runde angekommen. Die spielfreien Blaufeldener konnten ihre Blessuren etwas auskurieren und müssen morgen auf eigenem Platz gegen Hohebach zeigen, was die Anfangserfolge im Pokal und an den ersten Spieltagen wirklich wert waren. Nach der knappen Niederlage in Harthausen und dem Unentschieden gegen Laudenbach ist zumindest ein Teilerfolg gegen den Meisterschaftskandidaten Pflicht, wenn man vorne dabei bleiben will.

Für Billingsbach sollte Mulfingen II eine lösbare Aufgabe darstellen. Allerdings verbuchten die Gäste in der letzten Saison vier Punkte gegen den FCB. Schrozberg sollte gegen Markelsheim/Elpersheim II nichts anbrennen lassen und den Anschluss nach vorne herstellen.

Sonntag, 30. September, 13 Uhr

SGM Creglingen II/Bieberehren – SV Harthausen, SGM Weikersheim/Schäftersheim II – TSV Laudenbach

Sonntag, 30. September, 15 Uhr

TSV Blaufelden – TSV Hohebach, FC Billingsbach – SV Mulfingen II, TSV Schrozberg – SGM Markelsheim/Elpersheim II, SV Rengershausen – TSV Althausen/Neunkirchen