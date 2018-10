Rot am See Bestleistungen en masse

Rot am See

Schwäbisch Hall / pm

Bei den offenen Stadtmeisterschaften in Schwäbisch Hall erzielten die U-10-­Leichtathleten des TV Rot am See sehr gute Ergebnisse. Beim Saison­ausklang stellten alle persönliche Bestleistungen auf. Mit sehr guten Einzelleistungen konnten sogar zwei Stadtmeister gestellt werden. Dies gelang Tim Köber (8,82 Sekunden über 50 Meter, 3,48 Meter im Weitsprung und 26,0 Meter im Ballwurf) sowie auch Annika Kresbach (9,08 Sekunden über 50 Meter, 2,92 Meter im Weitsprung und 20,0 Meter im Ballwurf). Jedoch brauchen sich Rommy Meyer (Platz 2), Matheo Kilian (Platz 3) und Laurenz Dürr (Platz 4) nicht hinter den Genannten verstecken, auch ihnen gelang ein sehr guter Wettkampf.

Die Kreismeisterschaften der U 12, U 14 und U 16 fanden am selben Tag statt, auch hier konnten viele Athleten des TVR ihre persönlichen Bestleistungen steigern. Hervorzuheben ist Jonah Sprenger, der seinen Trainingsfleiß in Leistung umsetzen konnte. Ihm gelangen vier persönliche Bestleistungen, er wurde Kreismeister der U 13.

Die weiteren Ergebnisse der

Athleten des TV Rot am See:

Noah Petzel 2. Platz (M 10), Benno Betz 4. Platz (M 10), Paul Meider

2. Platz (M 11), Jakob Sprenger 4. Platz (M 11), Luis Schüttler 2. Platz (M 12), Lukas Friedle 3. Platz (M 12), Kian Heinrich 6. Platz (M 12), Jonah

Sprenger 1. Platz (M 13), Lucas Uhl

2. Platz (M 13), Mannschaft U 12

1. Platz, U 14 1. Platz, Mailin Heinze

2. Platz (W 11), Christina Kunz 4. Platz (W 11), Lena Meider 2. Platz (W 13), Neele Petzel 3. Platz (W 13), Sandrin Friedle 5. Platz (W 13), Alissa Heinrich 3. Platz (W 14), Mannschaft U 14

1. Platz