Schießen Beimbacher Zweite ist Erster

Beimbach / Frank Maier

Beimbach 2 hat sich die Meisterschaft in der Luftgewehr-Kreisliga A gesichert. In einem spannenden Rundenfinale siegte der neue Meister in Hengstfeld knapp mit 3:2 und machte mit diesem Erfolg den Titelgewinn klar. Den entscheidenden dritten Einzelpunkt für Beimbach erkämpfte Swen Völker, der sich an Setzposition 1 mit Dieter Held ein Duell auf Augenhöhe lieferte und nach vierzig abgegebenen Schüssen um gerade einmal einen Ring (369:368) vorne lag. Mit einer „Zehn“ beim letzten Schuss hätte Held das Stechen erzwingen können, schaffte aber „nur“ eine Neun. Zuvor hatten Roland Nicklas (368:361 gegen Lukas Leidig) und die überragende Miriam Schnecke (382:346 gegen Leon Held) für Beimbach gepunktet.

Titelkonkurrent Bölgental konnte seinen letzten Saisonwettkampf gegen Tabellenschlusslicht Brettenfeld ebenfalls mit 3:2 gewinnen, mehr als Platz 2 war aber aufgrund des gleichzeitigen Beimbacher Erfolges nicht mehr möglich. Nach sieben Wettkämpfen fehlten Bölgental bei Punktgleichheit mit Beimbach lediglich drei Einzelpunkte zur Meisterschaft.

Bölgental punktgleich Zweiter

Für den Bölgentaler Mannschaftsführer Martin Vogt ist die so knapp verpasste Meisterschaft aber kein Grund zur Enttäuschung. „Wir haben als Mannschaft eine gute Saison bestritten und ich gönne Beimbach die Meisterschaft“, fällt sein Fazit positiv aus. „Und schließlich haben sie ja auch gegen uns gewonnen“, verweist Vogt noch auf das direkte Duell der beiden Titelkonkurrenten am ersten Wettkampftag, das im September knapp mit 3:2 für Beimbach endete. Um einen Zähler hatte damals der Beimbacher Tim Behringer mit 354:353 das entscheidende Einzel gegen Hanna Ehrmann gewonnen.

Entscheidung im Abstiegskampf

Neben dem Kampf um die Meisterschaft fiel im Rundenfinale auch die Entscheidung im Abstiegskampf. Brettenfeld konnte sich nicht mehr retten und muss nach einer verkorksten Runde mit nur einem Sieg aus sieben Wettkämpfen den Gang in die Kreisliga B antreten. Auch gegen Bölgental fehlte dem einstigen Bezirksoberligisten nicht viel zum Sieg, letztlich aber ging auch diese Begegnung trotz der Einzelpunktgewinne von Ralf Müller und Martin Conrad-Kloss mit 2:3 verloren. Mit einem überzeugenden 4:1-Sieg über Dörrmenz-Ruppertshofen 2 beendete Aufsteiger Unterdeufstetten 2 seine Premierensaison in der A-Klasse. Mit Platz 4 haben die Fichtenauer alle Erwartungen übertroffen.

Noch besser lief es für den zweiten Aufsteiger, Jagstheim 2. Vier Saisonsiege bedeuten für die Truppe um Kai Hohenstein im Endklassement den starken dritten Platz.