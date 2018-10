Schießen Beimbach mit zwei Pleiten zum Start

Edelfingen / Frank Maier

Der SV Edelfingen führt nach den 4:1-Erfolgen gegen Bölgental und Gaildorf das Klassement in der Bezirksoberliga punktgleich mit Aufsteiger SV Dörrmenz-Ruppertshofen an, der etwas überraschend seine Auftaktbegegnungen mit dem SV Jagstheim (3:2) und dem SV Gründelhardt (4:1) siegreich gestalten konnte. Die Dörrmenzer Schützen haben damit frühzeitig den Grundstein zum Saisonziel Klassenerhalt gelegt. Beim 4:1 gegen Gründelhardt sorgten Silke Beer (376), Karolin Maier (374), Anika Wegmann (369) und Lukas Hörle (361) für die vier Einzelsiege.

Sehr spannend verlief das Duell mit dem SV Jagstheim, bei dem sowohl Silke Beer (365) an Setzposition 1 als auch Lukas Hörle (362) an Nummer 5 sich erst im Stechen gegen die Jagstheimer Steffen Gelbing und Lucas Lenz durchsetzen konnten.

Titelfavorit SV Bölgental gelang nach der Auftaktniederlage gegen Edelfingen ein wichtiger 4:1-Erfolg über den SV Hengstfeld. Mit 391 und 388 Ringen erzielte Anja Bühler (SV Bölgental) in beiden Wettkämpfen das beste Einzelergebnis aller angetretenen Schützen.

Einen missglückten Start in die neue Saison erwischten die Schützengilde Gaildorf und der SV Beimbach. Beide Teams mussten jeweils zwei Niederlagen einstecken und rangieren demzufolge vorerst am Tabellenende. In beiden Wettkämpfen fehlte den Beimbachern das nötige Quäntchen Glück. Beides Mal war Annika Schnecke an Setzposition 2 betroffen, die ihre Duelle gegen Harald Kolb (Gründelhardt) mit 370:371 und gegen Laura Lenz (Jagstheim) mit 364:366 jeweils hauchdünn verloren geben musste. Noch aber stehen weitere fünf Wettkampfrunden aus. Ausreichend Gelegenheit also für die Beimbacher, um das Feld von hinten aufzurollen und die Abstiegsplätze zu verlassen.