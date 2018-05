Truck Trial Beim zweiten EM-Lauf passt alles

Montalieu-Vercieu / pm

Die französische Stadt Montalieu-Vercieu blickt auf eine lange Geschichte als Austragungsort im Truck-Trial zurück. Traditionell findet dort an Pfingsten ein Lauf statt. Für Fahrer Marc Stegmaier und Beifahrer Jan Plieninger vom BFS-Trucksport-Team war es bereits das sechste Mal, dass sie dort antraten. Entsprechend gut waren sie auf das Bagger-Übungsgelände und seine Sektionen vorbereitet. Wie so oft spielte auch das Wetter mit. Die Zuschauer waren begeistert wie eh und je. Rund 20 000 Truck-Trial-Fans wollten beim zweiten EM-Lauf dabei sein. „In Montalieu-Vercieu stellen wir immer wieder fest, wie populär unser Geländesport ist. Es lief sehr gut für uns, wir konnten unser Potenzial voll abrufen“, erzählen Marc Stegmaier und Jan Plieninger. Sie hatten einen optimalen Lauf. Ihr Truck hielt den Beanspruchungen ohne Probleme stand. Die Zahl ihrer Fehlerpunkte war so niedrig wie noch nie. Lohn für den starken Auftritt an diesem Wochenende war am Ende der erste Platz.

Wie in den Jahren zuvor wurde der Lauf tags zuvor mit einem Fahrzeugkorso durch das kleine französische Städtchen eingeleitet. Zum Abschluss fand das traditionelle Hill Climbing statt, bei dem die Teams einen lang gezogenen Steilhang hochfahren. „Die Stimmung ist unbeschreiblich“, sagen Marc Stegmaier und Jan Plie­ninger. Zugleich richten sie den Blick nach vorne. Der dritte EM-Lauf findet schon am 16./17. Juni in Oleggio (Italien) statt.

Begonnen hatte die Truck-­Trial-Saison 2018 mit einer Premiere nahe Zagreb. Auch hier waren die äußeren Bedingungen sehr gut. Mehr als 5000 begeisterte Zuschauer waren dabei und sorgten für eine tolle Atmosphäre. „Die Sektionen dort waren anspruchsvoll. Auch das starke Teilnehmerfeld in unserer Klasse forderte uns“, berichten die beiden. Während des gesamten Laufs kämpfte das BFS-Trucksport-Team um die Spitze, musste sich aber knapp geschlagen geben und erreichte den dritten Platz.

In einer der letzten Sektionen rutschte ihr Fahrzeug in die Bande, was den Sieg kostete. In der Endabrechnung waren die Teams so dicht beieinander wie selten. „Immerhin konnten wir in sieben von elf Sektionen das Siegerteam schlagen. Mit dem dritten Platz zum Auftakt waren wir daher sehr zufrieden“, sagen Marc Stegmaier und Jan Plieninger.