Basketball Befreiungsschlag für Merlins II

Crailsheim / Michael Wiedmann

Die zweite Herrenmannschaft der Hakro Merlins Crailsheim, gespickt mit den Talenten aus der U-19-Bundesliga, hat mit 87:71 gegen Mainz gewonnen und sich damit zwei wichtige Punkte in der 1. Regionalliga Südwest gesichert – der erste Sieg in dieser Saison.

Der Gameplan war gesetzt, das Ziel ebenso: die ansteigende Form der letzten Wochen bestätigen und damit den ersten Sieg in der Saison 2018/19 einfahren. Beides sollte von den Young Guns hervorragend umgesetzt werden.

Von Beginn an gingen die Merlins II konzentriert und diszipliniert zu Werke und ließen sich auch nicht davon beirren, dass sie sich zu Spielbeginn in einer äußerst engen Partie wiederfanden. Immer wieder fanden die Hausherren die richtige Antwort auf Anish Sharda und seine Mainzer Kollegen. Ganz zu stoppen war der Liga-Topscorer nicht, doch am Ende durften sich die Merlins II auch deshalb eine gute Defensivleistung zuschreiben, weil man Sharda bei 17 Punkten hielt, davon nur drei erfolgreiche Körbe aus dem Feld.

Bis zum Ende des ersten Viertels (19:17) wechselte die Führung in der Hakro-Arena Crailsheim mehrfach. Danach kam Mainz noch zweimal zum Ausgleich, bevor die Hausherren Stück für Stück die Kontrolle übernahmen. Beim Stand von 38:30 hatten die Crailsheim Merlins II ein erstes Polster herausgearbeitet, zur Halbzeit stand es 43:35. Nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeber ihre souveräne Leistung unbeirrt fort und nahmen einen 60:51-Vorsprung mit in den Schlussabschnitt. Auch die letzten zehn Spielminuten gehörten klar den Crailsheimern, die bis zum Ende sogar noch eine Schippe drauflegen konnten und die Partie letztendlich deutlich mit 87:71 für sich entschieden.

Headcoach Kai Buchmann erklärte: „Ich freue mich sehr für die Jungs, dass wir den ersten Sieg einfahren konnten. Das war eine wirklich gute Leistung, wir haben den Gameplan gut umgesetzt und uns offensiv wie defensiv sehr gut verhalten.“