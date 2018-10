Crailsheim Ausgleich macht TSV zu nervös

Walldürn / Dennis Arendt

In den ersten Minuten des Spiels gingen die Crailsheimer sehr beherzt zu Werke, übernahmen die Führung und spielten konzentriert. Gegen Mitte der ersten Halbzeit schlichen sich Fehler in der Abwehr und vor allem im Angriff ein. Die eigenen Torchancen wurden nicht genutzt, in der Defensive wurde nicht konsequent an den Ball und den Gegenspieler gegangen. So kam Walldürn immer wieder heran. Zur Halbzeit hieß es 14:12 für Crailsheim. Für die Horaffen hätten es bereits zu diesem Zeitpunkt ein paar Treffer mehr sein müssen, um beruhigt in die Pause gehen zu können.

Zu hastig im Abschluss

Bis zur 40. Minute spielte der TSV Crailsheim wieder sehr konzentriert, doch dann gab es einen kleinen Bruch im Spiel. Es wurden die gleichen Fehler wie am Ende der ersten Halbzeit gemacht: Einfache Torchancen wurden liegen gelassen. Die Heimmannschaft konnte in der 42. Minute ausgleichen Nun wurden die Crailsheimer plötzlich richtig nervös. Am Ende waren zu hastig und ohne Torerfolg abgeschlossene Angriffe der Ausschlag für die knappe 27:28-Auswärtsniederlage.

Crailsheim: Bögelein (Tor), Glück (4 Tore), Vogelmann (2), Hanselmann (3), Drugarin (1), Kern (14), Baumann (3)