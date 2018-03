Ball Aus Leidenschaft für den Sport

Ilshofen / Peter Lindau

Die Proklamation der Sportler des Jahres und jetzt auch die Vergabe des Zeitungspreises ist natürlich der Höhepunkt beim Ball des Sports. Veranstaltungstechnisch ist ein attraktives Rahmenprogramm aber das Salz in der Suppe. Das Sportkreis-Team hat sich dafür wieder ordentlich ins Zeug gelegt und das Publikum am Samstag nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil.

Die drei belgischen Rope-Skipping-Weltmeister Kristof Laenen, Jonas Vermeulen und Wouter Tack freuten sich über die gute Aufnahme in Ilshofen und den Applaus. „Wir sind glücklich, überall in der Welt den Leuten unsere Leidenschaft für diesen Sport zu zeigen“, sagten sie im Interview mit Moderatorin Hoda el Gawish. Ein absoluter Profi in seinem Genre ist der Kraftathlet Lutz Schumann. Der Berliner war der letzte Programmpunkt der Gala für das Ehrenamt und den Sport. Der metallisch glänzende „Sculp“ tauchte plötzlich zwischen dem Publikum auf und zeigte dann auf der Bühne eine einzigartige Performance. Vom Publikum mit viel Applaus bedacht wurden auch die Sportler aus dem Landkreis und der Re- gion mit ihren Showeinlagen.

Was die Wahl zum Sportler des Jahres, zur Sportlerin des Jahres und zur Mannschaft des Jahres betrifft, war das Limpurger Land in diesem Jahr etwas unterrepräsentiert. Dafür sah man viele bekannte Gesichter, denen die Auszeichnung in der Vergangenheit bereits zuteil wurde, im Publikum sitzen. Manche wurden auch auf die Bühne gerufen, als Herbert Schürl und Josef Singer die Ehrungen für den Sportkreis vornahmen. Mit dabei waren die Turnerinnen Jule Pfüller und Anna-Lena Sauerteig vom TSV Gaildorf, die Sportschützin Heike Bayer und gleich eine ganze Menge Karate-Kämpfer vom Dojo Unterrot mit Cheftrainer Hans Deininger.