Crailsheim Aufholjagd kommt zu spät

Crailsheim / pm

Gegen den TSV Herrlingen II gab es für den VfR Altenmünster in den zurückliegenden Begegnungen immer äußerst knappe Ergebnisse, sowohl Siege als auch Niederlagen. Dieses Mal hieß es nach dreieinhalb Stunden Spielzeit 6:8 aus Sicht des VfR.

Im Vergleich zur vergangenen Saison trat Herrlingen II in anderer Besetzung an, da zwei Spielerinnen fest in die erste Mannschaft aufgerückt sind. Leichter machten sie es den Hausherrinnen deswegen nicht, im Gegenteil. Herrlingen ging mit Kampfgeist nach den Doppeln mit 2:0 in Führung. In der ersten Runde konnte sich Franziska Fruh in vier Sätzen über Bollinger behaupten. Mit demselben Ergebnis unterlag Alexandra Dollmann gegen die Nummer 1 Truöl. Nach 2:1-Führung musste Melanie Ludwig ihrer Gegnerin Ott doch noch den Vortritt lassen (2:3). Noch knapper ging es in der Paarung Weigel gegen Hamel zu. Nachdem sich die VfR-Spielerin in den Entscheidungssatz gerettet hatte, ging es auch hier in die Verlängerung. Hamel hatte zweimal das bessere Händchen (2:3). Zwischenstand 1:5.

Es folgten drei Siege der Altenmünsterinnen. Fruh war mit einem knappen 3:1 über Truöl erfolgreich und am Nebentisch schlug Dollmann Bollinger ebenfalls mit 3:1. Einen 3:0-Erfolg erzielte Ludwig gegen die Linkshänderin Hamel. Einzig Julia Weigel musste Ott beim 0:3 gratulieren. Das Knack-Spiel war die Begegnung Ludwig gegen Truöl. Erstere ging mit 2:0 in Front und hatte auch im dritten Satz die besseren Karten. Doch diese gingen in der Verlängerung verloren, und von da an wurde Truöl zusehends stärker (2:3). Zwei Siege von Fruh gegen Hamel und Dollmann gegen Ott brachten die Grün-Weißen auf 6:7 heran. Doch Julia Weigel blieb weit unter ihren Möglichkeiten und musste Bollinger zum 3:1 gratulieren.

Nach dieser unglücklichen Niederlage steckt der VfR in der hinteren Tabellenhälfte. Heute (18 Uhr) ist in der Turnhalle Altenmünster der TTC Lützenhardt zu Gast – einer der Aufstiegskandidaten. Hoffnung macht den Grün-Weißen, dass sie in der letzten Rückrunde das Spiel gewonnen haben. Auch wird voraussichtlich Verena Wetzel wieder im Team stehen.