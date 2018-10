Crailsheim Arbeitssieg für die jungen Zauberer

Freiburg / Michael Wiedmann

Die Hakro Merlins Crailsheim bleiben in der U-16-Bundesliga auf Kurs. Eine starke erste Halbzeit reichte beim USC Freiburg, um den dritten Sieg im vierten Vorrundenspiel einzufahren. Beim 64:50-Erfolg konnte Headcoach Marko Stankovic alle zwölf Spieler einsetzen.

Dass der serbische Trainer trotz des Sieges nicht hundertprozentig zufrieden war, lag vor allem an der Art und Weise, wie sein Team die Partie zu Ende gespielt hatte. Doch insgesamt überwog auch beim Trainer bald die Freude über die zwei wichtigen Punkte im Rennen um die Haupt­runden-Qualifikation: „Außerdem bin ich sehr zufrieden, dass wir alle Spieler einsetzen und so Kräfte schonen konnten und sich keiner verletzt hat.“

20:4 zum Start

Am Sieger des Spiels gab es von Beginn an keinen Zweifel. Die Hakro Merlins Crailsheim dominierten die Partie in der Sepp-­Glaser-Halle nach Belieben und hatten sich bereits nach dem ersten Viertel auf 20:4 abgesetzt. Vor allem offensiv blieben die jungen Zauberer stabil und führten zur Halbzeitpause mit 40:18. Zwar gingen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel deutlich härter zu Werke, konnten die Merlins jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen (33:58). Erst als es die Crailsheimer im Schlussviertel etwas zu locker angehen ließen, verkürzte Freiburg noch einmal. Der bis dato gut funktionierenden Offense der Merlins gelangen nur noch sechs Zähler, was dennoch für einen klaren 64:50-Erfolg reichte.

Mit zwei wichtigen Punkten im Gepäck schworen sich die Jungs bei einem gemeinsamen Team-Essen direkt nach der Partie auf die kommenden Aufgaben ein. Im schweren Spiel gegen Ludwigsburg (Sonntag, 4. November, 12.30 Uhr) und in der abschließenden Partie in Karlsruhe soll das Ticket für die Hauptrunde und damit bereits für die JBBL-Saison 2019/20 gebucht werden.