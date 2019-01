Crailsheim Aller guten Dinge sind drei: Jetzt kommt Würzburg

Ilshofen / Klaus Helmstetter

Ein Drehbuch, das Hollywood aus unserer Sicht nicht spannender hätte schreiben können!“ Ingo Enskat, Crailsheims sportlicher Leiter, stand auch am Morgen danach noch ganz unter dem Eindruck des Basketballkrimis, der sich da am Mittwochabend in der Arena Hohenlohe abgespielt hatte. „Ganz tolle Atmosphäre mit sehr viel Power auf dem Parkett.

Jeder Spieler war zu 100 Prozent bei der Sache. Die Energie zwischen Mannschaft und Publikum hat sich mächtig hochgeschaukelt, sodass jeder Zuschauer heute, wenn es gegen Würzburg geht, wiederkommen wird – das sensationellste Spiel, das ich bei den Merlins erlebt habe.“ Am Ende hatte der Aufsteiger aus Crailsheim mit 99:94 gegen Braunschweig verdientermaßen das bessere Ende für sich.

Nach dem zweiten Sieg in Folge haben die Hakro Merlins die rote Laterne erst einmal an die Eisbären aus Bremerhaven weitergereicht und sind im Tabellenkeller wieder bei der Musik.

Und bekanntlich sind aller guten Dinge drei. Natürlich wollen Tuomas Iisalo und seine Jungs jetzt gegen die Mainfranken nachlegen. Auf jeden Fall ist eine pickepackevolle Halle zu erwarten. „Im Prinzip ist das Spiel seit zwei, drei Wochen ausverkauft“, erklärt Ingo Enskat. Wobei die Gäste dem Vernehmen nach mit reichlich eigenem Fan-Support aus dem nahen Würzburg anreisen dürften.

„Von außen sind die Dinge an einem anderen Standort immer schwer zu beurteilen“, lässt Ingo Enskat wissen. „Würzburg hat sicherlich höhere Ansprüche, spielt zu inkonstant, hat einige gute Leistungen abgeliefert, aber auch schwächere Auftritte. Wir müssen auf unsere Situation schauen, wollen den Schwung der letzten beiden Spiele mitnehmen. Wenn dann der Funke überspringt auf das Publikum, ist mir nicht bange. Sofern wir in der Verteidigung eine Schippe drauflegen und das Selbstvertrauen vorhanden ist, werden die Würfe in der Offensive auch fallen!“

Denis Wucherer, Würzburgs Trainer, hatte im Vorfeld die Play-off-Teilnahme als Saisonziel ausgerufen. Nach fast der Hälfte der Spielzeit lassen die Baskets in der Liga viele Wünsche offen. International, im Europe-Cup, stehen sie nach Abschluss der Hinrunde, als ungeschlagener Tabellenführer, dicht vor dem Einzug ins Play-off-Achtelfinale. Zuletzt deklassierten sie den ungarischen Meister und Pokalsieger Szolnoki Olay deutlich mit 118:71.

Zwischenzeitlicher Tiefpunkt war die 65:75-Niederlage in Vechta, beschrieben als „blutleer und emotionslos“. Zuletzt setzten sich die Würzburger mit 97:84 beim Mitteldeutschen BC durch und gaben damit die passende Antwort. Cameron Wells war mit 16 Punkten und 15 Vorlagen herausragender Akteur. Neben ihm haben Jordan Hulls (12,8) und Perry Ellis (12,5) in der Liga durchschnittlich zweistellig gescort. Mit dem 18-jährigen Joshua Obiesie, der als Doppellizenzler für den MTSV Schwabing in der Regionalliga sowie die Internationale Basketball Akademie München (IBAM) in der Jugend-­Bundesliga aufläuft, hat s.Oliver Würzburg ein Talent am Start, dem viele eine große Zukunft vorhersag-

en.

Auf eine Verlängerung seines Sechs-Wochen-Vertrags haben sich Center Mike Morisson und die Korbjäger aus der Mainmetropole geeinigt. Der 29-Jährige bleibt zunächst für weitere vier Wochen. Der 2,06 Meter große US-Amerikaner hat bisher fünf BBL-Partien für s.Oliver Würzburg bestritten und kommt in durchschnittlich 16 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte, vier Rebounds und 1,4 Korbvorlagen pro Begegnung.

Die beiden jüngsten Erfolge des Bundesliga-Rückkehrers aus Crailsheim kommen für Würzburgs Cheftrainer nicht überraschend. „Ihre Resultate spiegeln bisher nicht das wider, was in der Mannschaft steckt. Gerade offensiv sind sie mit sehr viel Fire-­Power ausgestattet, haben viele gute Werfer, nehmen die drittmeisten Dreier der Liga und treffen sie auch hochprozentig“, so Wucherer. „Darüber hinaus haben sie zwei sehr flinke Aufbauspieler, die nur schwer in Zaum zu halten sind. Frankfurt und Braunschweig ist es nicht gelungen, deswegen erwarten wir einen schweren Gegner. Ich kann mich gut erinnern, dass in der Halle die Stimmung immer gut ist und es sehr laut werden kann, wenn die Heimmannschaft gut spielt.“

Info Hakro Merlins Crailsheim – s.Oliver Würzburg, heute, 20.30 Uhr, Arena Hohenlohe