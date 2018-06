Tennis „Magische Lösung“ hat Erfolg

Affalterbach / pm

Für das erste Mannschaftsspiel in der Verbandsliga reisten die Damen 40/1 des TSV Crailsheim nach Affalterbach zum dortigen TC. Bei tropischen Temperaturen und auf vom Regen stark in Mitleidenschaft gezogenen Tennisplätzen taten sich die Crailsheimerinnen zunächst schwer.

Die an Position 2 spielende Bettina Klein erkämpfte sich nach verlorenem Satz 1 (2:6) den zweiten mit 7:6, musste sich im entscheidenden Match-Tiebreak allerdings knapp mit 7:10 geschlagen geben. Petra Müller als verlässlich unterstützende Kraft der Damen 40/2 hielt an Spielposition 6 in beiden Sätzen sehr gut mit. Das Quäntchen Glück war am Ende allerdings ihrer Gegnerin vorbehalten (4:6, 4:6).

Der einen Leid, der anderen Freud: Antje Beckler nutzte die schwierigen Platzverhältnisse klar für sich und stellte auf Position 4 der Crailsheimerinnen ihre Tenniskünste rund um den Rückhand-Slice und Stopp einmal mehr unter Beweis. Mit 6:0, 6:0 zeigte sie ihrer Gegnerin von Anfang an, wer in diesem Match die Favoritenrolle innehatte.

„Bei mir war am Ende mehr Glück als Verstand oder Können am Werk.“ So bewertete Kathrin Strohmeier ihr Einzel-Ergebnis. Nach einem mit 6:3 gewonnenen ersten Satz verschenkte sie den zweiten an ihre Gegenspielerin (2:6), um im Match-Tiebreak dann doch noch den wichtigen Punkt für die Crailsheimer Mannschaft zu holen.

Gut in der Bewegung erspielte sich Eva Kamossa in ihrem Match immer wieder wichtige Punkte – allerdings ging am Ende auch dieses Match an die gegnerische Mannschaft.

Zusammen mit ihrer Affalterbacher Mannschaftskollegin zeigte die Nummer 1 der Crailsheimerinnen Birgit Messerschmidt Tennis auf hohem Niveau. Clever im Spielaufbau, kraftvoll im Grundlinienspiel und variantenreich in den Schlägen war es ein wahrer Genuss, das Spiel der beiden zu verfolgen. Den Sack zugemacht hat am Ende die Gastgeberin. Allerdings waren sich alle einig, dass sich die Mannschaftsführerin wegen des 2:6, 1:6 nicht grämen musste. Zwischenergebnis nach den Einzeln: 2:4

Wahrlich keine erfreuliche Ausgangssituation. Die mitgereiste Tina Huber, die verletzungsbedingt nicht aktiv ins Spielgeschehen eingreifen konnte, hatte allerdings die wie sich am Ende des Tages gezeigt hat, „magische“ Lösung für die Doppelaufstellungen: Doppel 1: Tanja Schubert/Bettina Klein (6:4/6:1) Doppel 2: Birgit Messerschmidt/Kathrin Strohmeier (6:4/7:5) Doppel 3: Antje Beckler/Petra Müller (7:5/6:1)

Die Sensation war perfekt. Alle drei Doppel entschieden die Crailsheimerinnen für sich und das Wunder, das keiner – außer Tanja Schubert – wirklich für möglich gehalten hätte, war vollbracht. Mit dem Endstand von 5:4 verabschiedeten sich glückliche TSVlerinnen aus Affalterbach.