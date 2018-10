Crailsheim „Kleine Serie am Leben halten“

Crailsheim / Vincent Burger

Die Hakro Merlins Crailsheim stehen nach zwei Siegen in Folge an der Tabellenspitze ihrer Gruppe in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (U 19). Was den Merlins an den vergangenen beiden Spieltagen gelang, missglückte der s.Oliver Akademie Würzburg in ihren ersten beiden Partien: hart umkämpfte Spiele für sich zu entscheiden. So waren sie sowohl gegen Jena (63:71) als auch in Bayreuth (86:81 n. V.) unterlegen, ehe ein Sieg gegen Braunschweig folgte (72:63). „Der Würzburger Kader ist definitiv stärker als der bisherige Saisonverlauf suggeriert“, warnt Crailsheims Headcoach Kai Buchmann, dessen Team daher auf jeden Fall mit dem nötigen Respekt nach Unterfranken fährt.

Die Merlins erkämpften sich Siege in Jena und gegen den MBC. „Wir wollen diese kleine Serie am Leben halten und einen weiteren Sieg hinzufügen“, sagt Buchmann. Spielbeginn ist am Sonntag um 14.30 Uhr im Deutschhausgymnasium in Würzburg.

Drei Spiele in JBBL

Nur noch drei Spiele stehen den Merlins in der Vorrunde der U-16-Bundesliga bevor. Mit dem Auswärtsspiel beim USC Freiburg (Sonntag, 15 Uhr) wollen die Hohenloher ihre gute Ausgangsposition verteidigen und dem Einzug in die Hauptrunde ein Stück näher kommen. Die Vorrunde in der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) hat es in sich. Sechs Spiele sind zu absolvieren, ehe es den ersten Cut gibt. Die besten drei Teams jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde ein und, noch viel wichtiger, qualifizieren sich direkt für die Saison 2019/2020 in der höchsten deutschen Spielklasse, der U 16. Die übrigen Teams kämpfen in der Relegation weiter gegen den Abstieg und um die letzten Play-off-Plätze.

Die Crailsheimer sprechen ein ernstes Wörtchen mit, wenn es um die Vergabe der drei Top-Plätze der Vorrundengruppe 7 geht. Die Hälfte der Vorrunde ist bereits absolviert und die jungen Zauberer sind mit zwei Siegen und einer Niederlage im Plus. „Das nächste Spiel ist sehr wichtig“, weiß Headcoach Marko Stankovic. „Wir müssen so gut weiterspielen wie bisher.“ Die damit geschaffene Chance auf den Einzug in die Hauptrunde wolle man unbedingt nutzen, um dort viele Spiele gegen Top-Teams in der Hakro-Arena zu absolvieren. „Aus solchen Spielen auf höchstem Niveau können wir uns deutlich größere Fortschritte unserer Spieler erhoffen als in der Relegation.“

Die Freiburger konnten in Karlsruhe ihren ersten Saisonsieg feiern. Spielbeginn in der heimischen Sepp-Glaser-Halle ist am Sonntag um 12.30 Uhr.