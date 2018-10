Satteldorf „King Kara“ kommt

Satteldorf / Paul Ziegler

Nach den zwei knappen Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen Freiburg und Kaiserslautern dürfen sich die Satteldorfer auf ein Regionalliga- Highlight am kommenden Sonntag freuen. „King Kara“ alias Alexandar Karakasevic gibt sich mit dem TSV Kuppingen in der Satteldorfer Halle die Ehre.

Hier einige Stationen aus dem bewegten Tischtennisleben des serbischen Nationalspielers: Er nahm 2004 an den Olympischen Spielen in Athen teil und erreichte im Doppel das Viertelfinale. 2008 in Peking kam er im Einzel unter die besten 64. Sein Engagement in Plüderhausen (Bundesliga) endete 2013 jäh, als er sich bei einem Match einen Achilles­sehnenriss zuzog. 2014 folgten dann Einsätze in der ersten spanischen Liga, zuletzt war er beim tschechischen Erstligisten Ostrava tätig. Erst vor Kurzem kehrte der 42-Jährige mit einer Bronzemedaille im gemischten Doppel (mit Partnerin Ruta Paskauskiene) von der Europameisterschaft in Alicante zurück.

Die Regional­ligaeinsätze in Kuppingen nützt er, um Wettkampfpraxis für die Challenge-Tour zu sammeln.

Mit seinem neuen Team fuhr er bisher zwei Siege ein: ein 9:5 gegen Freiburg und ein knappes 9:7 gegen Plüderhausen.

Gegen das restliche Team aus Kuppingen erreichten die Hohenloher in der vergangenen Runde eine ausgeglichene Bilanz: 9:6-Auswärtssiege und 5:9-Heimniederlagen. Diesmal hängen die Punkte zwar höher, doch in jedem Paarkreuz bestehen Chancen.

Gabriel Stephan war schon gegen Nemanja Ignjatov erfolgreich. Bojan Vaselinovic und Thomas Kammer heißen die nicht unlösbaren Aufgaben für Tobias Tran und Heiko Bärwald. Moritz Kouril und Tim Schweizer haben es mit Goran Kosic, gegen den Letzterer seinen ersten Oberligasieg feierte, und mit Alex Blagojevic zu tun.

Auf einen Punkt werden die Gastgeber wahrscheinlich vergeblich hoffen, aber spannendes und hochklassiges Tischtennis ist garantiert.

Info Spielbeginn ist am Sonntag,

21. Oktober, um 14 Uhr in der Satteldorfer Sporthalle.