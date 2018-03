Breitensport „Gib der Jugend eine Chance!“

Satteldorf / pm

Dieter Blumenstock, der Vorsitzende der Spvgg Gröningen-Satteldorf, hat 131 Mitglieder bei der Hauptversammlung begrüßen dürfen. Er blickte auf ein sehr gutes Vereinsjahr 2017 – sportlich wie finanziell – zurück. Das Gesicht von Vorstand und Ausschuss veränderte sich an diesem Abend auf einigen Positionen. Volker Ehrmann, stellvertretender Vorsitzender, und Heiner Streicher, Seniorenbeauftragter, schieden nach mehr als zwei Jahrzehnten ehrenamtlicher Tätigkeit aus. Über exzellente Zahlen berichtete Hauptkassiererin Sarah Streicher. Innerhalb von knapp zehn Jahren konnten Schulden in sechsstelliger Höhe, verursacht durch den Sportplatzneubau und den Anbau des Umkleidetrakts, abgebaut werden.

Blumenstock bleibt für weitere zwei Jahre an der Spitze der Spvgg. In seinem Kurzbericht ließ er die wichtigsten Aktivitäten des Vorjahres Revue passieren und gab mit dem Schwerpunkt Kunstrasenneubau auch einen kurzen Ausblick aufs Jahr 2018. Er bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen des Vereins sowie beim Förderverein für die überaus engagierte Arbeit. Sein besonderer Dank ging an Bürgermeister Kurt Wackler für die großartige Unterstützung in Sachen Neubau Kunstrasen durch die Gemeinde.

Gesamtjugendleiter Andreas Etzel, seit diesem Abend neuer stellvertretender Vorsitzender, berichtete über eine Vielzahl an Jugendveranstaltungen. Der Kinderfasching, die Beteiligung an den Ferienprogrammpunkten der Gemeinde oder die Kinderweihnachtsfeier waren gut besucht. Einzig das Zeltlager im Sommer bereitet Kopfzerbrechen und fiel nach Jahrzehnten erstmals aus.

Der Bericht von Tennis-Abteilungsleiter Heiner Gröger erinnerte an gutes „Entertainment“. Er musste eingestehen, dass er das Leistungsniveau der neu gegründeten Damenmannschaft total unterschätzte, die 2017 sofort Meister in ihrer Klasse wurde.

Der Spiel- und Trainingsbetrieb im Volleyball ruht derzeit, musste Abteilungsleiter Gunter Hesse berichten, da einfach nicht genügend Volleyballinteressierte vorhanden sind. Karin Hofmann, Abteilungsleiterin Turnen/Freizeit- und Gesundheitssport, reflektierte kurz das gesamte Übungsangebot im Freizeitsportbereich, vom Eltern-Kind-Turnen bis zur Seniorengymnastik, sowie die zahlreichen Kursangebote im Gesundheits- und Rehabilitationssport.

Für die verhinderte Fußballjugendleiterin Daniela Weiß berichtete Dana Schaffner über einen sehr guten Zulauf im Kinderfußballbereich und dem damit einhergehenden Problem, genügend Betreuer zu finden. Hervorzuheben ist nach ihren Worten der Wiederaufstieg der C-Junioren in die Bezirksstaffel sowie die Bezirksmeisterschaft der C-Juniorinnen in der Halle.

Stillstand ist Rückschritt

Der scheidende sportliche Leiter Volker Ehrmann informierte über hervorragende Platzierungen der aktiven Fußballer. Einzig der Abstieg der Senioren in die Bezirksstaffel ist ein kleiner Wehrmuts­tropfen. Ehrmann mahnte mit klaren Worten, sich jetzt nicht auszuruhen. Stillstand sei Rückschritt und gefährde das in den zurückliegenden Jahren Geschaffene im Fußballbereich. Die junge Generation aus dem Bereich der Aktiven sei gefordert, die Zukunft am Kernmühlenweg aktiv mitzugestalten. Gelinge dies, werde es auch weiterhin attraktiven und hochklassigen Fußball in Satteldorf geben.

Sehr kurz hielt Tischtennis-Abteilungsleiter Thomas Pfänder seinen Bericht. Etliche Meisterschaften und gute Platzierungen, auch im überregionalen Bereich, konnten wieder eingefahren werden.

Für den erkrankten Bürgermeister Kurt Wackler führte Ortsvorsteher Friedrich Albrecht die Entlastung der Vorstandschaft sowie die Neuwahl des Vorsitzenden, die einstimmig erfolgte, durch. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit des Vereins mit der Gemeinde. Die weiteren Wahlen leite der wiedergewählte Vorsitzende Blumenstock. Dem ausliegenden Wahlvorschlag stimmte die Versammlung ebenfalls einstimmig zu. Einstimmig bestätigt wurden auch die Abteilungs- und Jugendleiter.