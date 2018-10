Crailsheim „Es hat vorne und hinten gefehlt“

Göttingen / Helmut Anschütz

Die BG Göttingen gewinnt in der BBL das vierte Spiel in Folge. Die Hakro Merlins Crailsheim können dagegen den Schwung vom Heimsieg gegen Jena auswärts nicht aufs Parkett bringen.

Die Hakro Merlins Crailsheim konnten im Basketball-Bundesligaspiel bei der BG Göttingen nur eine kurze Phase am zweiten Sieg in Serie schnuppern. Nach 25 Minuten waren die Hohenloher vor 3376 Zuschauern bis auf drei Punkte (49:52) herangekommen, doch zur Wende in der Sparkassen-Arena reichte es nicht. So stand am Ende eine 80:93-Niederlage für die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo.

„Göttingen war über die 40 Minuten besser“, meinte der Finne hinterher. „Wir hatten einen fürchterlichen Start, leider nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Wir müssen herausfinden, woran das liegt. Ich dachte, wir hätten nach dem Sieg gegen Jena einen größeren Fortschritt gemacht, aber Göttingen hat uns ins Gesicht geschlagen“, kommentierte Iisalo die Partie.

In der Tat schienen die Crailsheimer zu Spielbeginn gar nicht mitzubekommen, wie ihnen geschah. Die BG erwischte einen fulminanten Start, ging durch zwei Dreier von Penny Williams und Stephan Haukohl sowie einen Zweier von Darius Carter in Front. Coach Iisalo sah sich gezwungen, nach nur 1:50 Minuten die erste Auszeit zu nehmen, um sein Team neu zu fokussieren. Was allerdings nur bedingt klappte. Erst nach 2:39 Minuten konnten sich die Gäste über den ersten Korb von Frank Turner freuen.

DeWayne Russell, der Ex-Göttinger Konrad Wysocki und Joseph Lawson punkteten weiter für die Merlins, die auf 8:12 herankamen. Doch die Göttinger ließen sich davon nicht beirren und bauten ihren Vorsprung wieder aus. Schon in dieser Phase stand nicht nur bei den Merlins Brion Rush im Blickpunkt. Der Ex-BG-Akteur wurde von den Veilchen-Fans freundlich mit Applaus für die großen Verdienste in der vergangenen Saison empfangen, kam aber erst langsam auf Touren. Seinen ersten Dreier verwandelte er nach knapp siebeneinhalb Minuten zum 15:19. Da Göttingen danach noch dreimal erfolgreich war, endete der erste Abschnitt aus Merlins-Sicht mit 15:26.

Im zweiten Viertel drehten die Niedersachsen noch mehr auf. Durch Dreier von Williams und Derek Willis zog das Team von Trainer Johan Roijakkers auf und davon – Crailsheim fiel dagegen nichts ein. Ein besonderes Schmankerl war dabei der Alley-oop von Darius Carter nach Pass von Spielmacher Michael Stockton zum 38:19. Per Dunk von Göttingens Nationalspieler Dominic Lockhart zum 48:24 kamen die Gastgeber zum höchsten Vorsprung im gesamten Match.

50:35 zur Pause

Dass es aus BG-Sicht so kaum weitergehen würde, deutete sich aber schon gegen Ende des zweiten Abschnitts an, als Crailsheim durch zwei Dreier von Michael Cuffee verkürzen konnte. 35:50 zur Pause – das war aber dennoch ein immenser Rückstand.

Doch mit Wiederbeginn demonstrierte das Iisalo-Team endlich, was es wirklich draufhat. Die Göttinger nahmen es offenbar zu leicht, und so legten die Merlins einen starken 14:2-Lauf hin, kamen nach 25 Minuten auf 49:52 heran. Sollte es eine Wende geben? Nein!

Zwei Dreiern des herausragenden Williams und von Willis verdankten es die Göttinger, nicht in Rückstand zu geraten. Nach gut 28 Minuten lag die BG wieder 62:52 in Führung; und ebenso nach 30 Minuten beim 67:57.

Bessere Dreier-Quote

Im letzten Abschnitt knüpften die Veilchen wieder an ihre starke erste Halbzeit an. Eine 9:2-Serie führte zum 72:59, auch wenn Ben Madgen nun wieder seine Treffsicherheit zeigte und noch acht Zähler zu seinen vorherigen zwölf hinzufügte. Auch Rush hatte inzwischen wieder Gefallen an Dreiern gefunden. Doch wirklich in Gefahr zu bringen, vermochten die Merlins die Veilchen nicht. Am Ende hatte Crailsheim sogar die etwas bessere Dreier-Quote (16 von 37; 43 Prozent), doch die BG erwies sich in der Schlussphase einfach abgeklärter.

„Wir sind nochmal gut zurückgekommen, aber wir waren nicht stabil genug“, meinte Iisalo nach dem Spiel. „Als Trainerteam müssen wir unsere Spieler besser vorbereiten, sie müssen die Anweisungen aber auch besser ausführen. Göttingen hat mir gut gefallen, wir sind nicht die erste Mannschaft, der es hier so ergangen ist.“

In alte Muster verfallen

Klare Worte gab es auch von Merlins-Center Philipp Neumann: „Wir sind mit der falschen Einstellung ins Spiel gegangen. Es hat leider vorne und hinten nicht gestimmt. Als Göttingen in der zweiten Halbzeit wieder angezogen hat, sind wir in alte falsche Muster zurückgefallen.“ So müssen die Crailsheimer Basketballer weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Göttingen hingegen hat das vierte Spiel in Folge gewonnen.