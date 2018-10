Basketball „Ein sehr ruhiger Zeitgenosse und zuverlässiger Arbeiter“

Ilshofen / Klaus Helmstetter

Der Mann mit der Trikotnummer 31 bei den Merlins ist kein Lautsprecher. Joe Lawson gehört zu den Stillen im Land. Ein ruhiger Vertreter. Er spricht leise. Was er sagt, hat aber Hand und Fuß. Eigentlich lässt er lieber Taten sprechen.

Und das durchaus eindrucksvoll. Gegen Gießen, beim bisher einzigen Heimspiel der Hakro Merlins (Endstand 90:92) in der laufenden BBL-Saison, war er Mann des Abends im Team der Hausherren. 28 Punkte, darunter sieben von acht Dreiern, so liest sich sein Galaauftritt in Zahlen! Als Zuschauer wurde man an jenem Abend in der Arena Hohenlohe den Eindruck nicht los, dass alles, was das Kraftpaket (2,01 Meter lang; 108 Kilogramm schwer) an diesem Abend anpackt, auch zum Erfolg gereichen könnte. Frei nach dem Motto: Pass den Ball zu Joe – der wird’s schon richten! Solche Tage gibt es im Sport. Allerdings – Kehrseite der Medaille – kann einem auch das sprichwörtliche Pech buchstäblich an den Fingern kleben.

Tolle Statistik gegen Gießen

Doch auch die Erinnerung an diesen Tag lässt Lawson nicht in Euphorie geraten. Sechs Dreier sind ihm früher schon einmal in einem Spiel gelungen. Jetzt ist noch ein weiteres hinzugekommen. Die 28-Punkte-Marke habe er sogar schon übertroffen, erzählt der 26-Jährige in dem ihm eigenen ruhigen und sachlichen Tonfall.

Bei allen drei bisherigen Auftritten der Korbzauberer in der BBL gehörte Joe Lawson zu den Startern. In Bremerhaven beim Aufgalopp fand er keinen rechten Rhythmus, blieb in seinen über 20 Minuten Spielzeit auf dem Parkett gänzlich ohne Punkte. „Ich habe aber auch nur zwei Würfe genommen, und die habe ich nicht getroffen“, erinnert er sich. „Das bin eigentlich nicht ich. Nur zwei Würfe! Normalerweise nehme ich 15 oder 20.“

Dann folgte die Heimpremiere gegen Gießen (gut 30 Minuten Spielzeit), und auch in Berlin, bei den Albatrossen, steuerte er zuletzt 17 Punkte zum Crailsheimer Score bei (gut 26 Minuten gespielt). Was war in der Zwischenzeit geschehen? „Ich habe im Training weiter hart gearbeitet. Mein Coach und die Kollegen haben mir vertraut und mich motiviert, das zu tun, was ich kann und was ich auch im Training mache.“ Und prompt ist der Knoten geplatzt.

Tuomas Iisalo, sein Coach, hält große Stücke auf den Neuen, der über Gotha und Chemnitz zu den Merlins fand. Ein flexibler Big Guy, der beide großen Positionen spielen kann und gleichzeitig über einen guten Wurf von außen verfügt. Wenn man so will, eine Art Allzweckwaffe auf dem Court.

„Die BBL ist, im Vergleich zur Pro A, natürlich die bessere Liga. Es geht intensiver und schneller zu. Aber letztlich ist es dasselbe Spiel, halt Basketball.“ Auch das unterschiedliche Niveau zwischen Liga 1 und 2 geht Lawson sehr pragmatisch an, und versucht seinen Job so gut wie möglich zu machen. „Auf den Positionen 4 und 5. Da, wo der Coach mich hinstellt.“

„Bescheiden, respektvoll, entspannt. Vielleicht einer der Entspanntesten in unserem Team“ – so beschreibt sich Joe Lawson selbst. Aus sich raus geht er höchstens auf dem Spielfeld. „Ich rede auf dem Court sicherlich mehr als außerhalb.“

Aufgewachsen ist Joe Lawson in Indianapolis, hat sein Studium (Communications) dort auch abgeschlossen. Dazu fällt ihm folgende Anekdote ein. „Als ich im Sommer zu Hause war, fragte mich meine Mutter: Hast du dein Diplomzeugnis eigentlich schon gesehen? Antwort: Nein. Ich weiß aber, dass ich es habe. Das reicht mir!“ Ob er nach seiner Basketball-Karriere in diesem Metier arbeiten möchte, weiß der Neu-Merlin noch nicht. Momentan spielt der orangefarbene Ball die Hauptrolle in seinem Leben.

In der Freizeit macht Joe Lawson das, was viele in seinem Alter tun: lesen, Filme schauen und er kocht gerne. „Alles mögliche: Pasta, Hühnchengerichte“, zählt er auf.

Sportlich winkt am Samstag das zweite Heimspiel gegen Jena, verbunden mit der Hoffnung auf einen Heimsieg für die Truppe von Tuomas Iisalo. Was muss besser werden, damit aus dem Wunsch auch Wirklichkeit wird? „Unsere Defense,“ meint Joe Lawson so kurz und bündig wie zutreffend.

Ruhiger und guter Arbeiter

„Ein klar strukturierter Typ, sehr ruhig, guter Arbeiter, sehr angenehmer Zeitgenosse“ – mit diesen Worten skizziert Martin Romig, der Crailsheimer Manager, seinen Neuzugang. Die beiden haben sich, nachdem Lawson schon bei den Merlins unterschrieben hatte, im Sommer eher zufällig bei einem Camp in Las Vegas getroffen. „Dass er ein guter Dreierschütze ist, hat er gegen Gießen bewiesen, wo er die Leadership bei uns übernommen hat.“ Wer das am Samstag gegen Jena machen wird, ist für den Manager zweitrangig. „Die Qualität ist gegeben. Jetzt liegt es an uns, den nächsten Schritt zu machen. Lethargie kann sich niemand leisten!“