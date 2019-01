Unterdeufstetten „Der Vorsprung wird locker reichen“

Unterdeufstetten / Frank Maier

Ungefährdet führt der Nachwuchs der Schützengilde Unterdeufstetten auch nach der vierten Wettkampfrunde die Tabelle der Luftgewehr-Jugendrunde des Schützenkreises Crailsheim an. Exakt 111 Ringe beträgt der Vorsprung der Fichtenauer auf den Tabellenzweiten Jagstheim.

„Ja, das sieht gut aus. Der Vorsprung wird locker reichen, wenn nicht was Außergewöhnliches passiert“, ist sich der Unterdeufstettener Jugendleiter Wolfgang Reule trotz zweier noch anstehender Wettkämpfe sicher, dass es für seine Mannschaft mit der Titelverteidigung klappt. Neben Julia und Celina Wolf – die Geschwister führen die Einzelwertung gemeinsam an – stehen mit Florentine Fruh, Max Rosenberger, Robin Coldeway und Marc Schwarz vier weitere Topschützen im Kader. „Alle sechs dürfen nächstes Jahr nochmal in der Jugendrunde mitschießen“, so Reule. Das sind keine guten Nachrichten für die Konkurrenz aus Jagstheim und Bölgental, der es wohl auch in der nächsten Runde schwerfallen wird, an der Klassemannschaft aus Unterdeufstetten vorbeizukommen.

Dennoch geht auch in Jagstheim im Luftgewehrbereich einiges voran, seit Rainer Hohenstein und Steffen Gelbing sich der Jugendarbeit im Verein angenommen haben. Nicht weniger als elf Jugendliche, sechs Mädchen und fünf Jungen, nehmen in zwei Mannschaften für den SV Jagstheim an der aktuellen Jugendrunde teil. Trainiert wird natürlich auch regelmäßig, wofür das Trainerduo drei Trainingstage unter der Woche anbietet. „Bis zu zehn Schützen sind da anwesend“, weiß Rainer Hohenstein nicht ohne Stolz zu berichten. Aus Altersgründen werden zwar einige Leistungsträger im nächsten Jahr für die Nachwuchsrunde nicht mehr zur Verfügung stehen, neue Nachwuchskräfte stehen aber bereits in den Startlöchern. Hohenstein ist daher optimistisch, „dass wir in der neuen Saison erneut mit zwei Mannschaften an den Start gehen werden“.

Für den Jagstheimer Jugendleiter bietet die Jugendrunde eine optimale Gelegenheit, den Nachwuchs an die Wettkämpfe heranzuführen. Ohne Druck können die jungen Schützen hier wertvolle Erfahrungen sammeln, von denen sie dann später bei ihren Einsätzen im normalen Ligabetrieb profitieren. Positive Beispiele für den Erfolg dieser Strategie sind Sarah Storz, Laura und Lucas Lenz sowie Moritz Gelbing, die in der Bezirksoberliga und der Kreisliga A selbst im Modus Mann-gegen-Mann inzwischen regelmäßig starke Ergebnisse abliefern. „Das ist schon beeindruckend“, zeigt sich Rainer Hohenstein sogar selbst ein Stück weit überrascht ob dieser tollen Entwicklung.

Im Landeskader in Ruit

Mehr Zulauf erhofft man sich in Jagstheim auch wieder für die Disziplin Luftgewehr-Dreistellungskampf. Als Zugpferd in dieser Richtung könnte Moritz Gelbing dienen, der diese Disziplin derzeit im Landeskader in Ruit trainiert. „Dem Nachwuchs würde es den Einstieg hin zum Kleinkaliberschießen unheimlich erleichtern“, hofft Rainer Hohenstein in den kommenden Monaten auf möglichst viele Nachahmer und auf eine ähnlich positive Entwicklung in dieser Waffengattung wie beim Luftgewehr.