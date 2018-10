Satteldorf „Den hat er mir geschenkt“

Satteldorf / Paul Ziegler

Keine langen Ballwechsel, direkte Punkte auf Aufschlag und Rückschlag sind die Markenzeichen von Alexander Karakasevic. Mit diesen blieb der Kuppinger auch im Regionalligaduell bei der Spvgg Satteldorf in der Erfolgsspur. Ganz zufrieden war dabei Manuel Mangold, der mit einigen gelungenen Angriffsbällen über die Vorhand des Serben aufhorchen ließ und damit zwei Sätze mithielt. Auch Gabriel Stephan zischten seine sonst gefürchteten Aufschläge öfters unerreichbar um die Ohren. Beim einzigen Satzgewinn ließ die Kuppinger Nummer 1 längere Ballwechsel zu und zog prompt den Kürzeren. „Den hat er mir geschenkt“, vermutete der Satteldorfer später mit einem Schmunzeln.

Kein Doppelpunkt zum Start, sogar Stephan/Bärwald mussten beim 0:3 gegen Vaselinovic/Blagojevic klein beigeben – das ließ die Chancen auf ein knappes Ergebnis für die Gastgeber erheblich schwinden. Erster Büßer dieses Schocks war Nemanja Ignjatov, den Gabriel Stephan mit variantenreichem Spiel zu ungewohnten Fehlern zwang und 3:0 vom Tisch schickte. Auch Thomas Kammer konnte den zweiten Satteldorfer Punkt nicht verhindern. Heiko Bärwald fütterte ihn mit platzierten Tops und gewann mit 3:1 Sätzen.

Dass er in der Regionalliga-Mitte angekommen ist, bestätigte Tobias Tran mit seinem Auftritt gegen den Routinier Bojan Vaselinovic. Schnelle Tops auf die Ecken brachten die Kuppinger Nummer 3 zum Verzweifeln und dem Satteldorfer Youngster einen 3:1-Sieg. Mit seinem couragierten Angriffsspiel lieferte sich Moritz Kouril mit Matija Jovicic ein Duell auf Augenhöhe. 10:8-Führung im Fünften für Kouril, doch es folgten vier makellose Winner des jungen Kuppingers und der Punkt war bei den Gästen auf der Habenseite.

Alexander Blagojevic baute den Vorsprung zum 6:3-Halbzeitstand aus. Die Gästespitze ließ dann nichts mehr anbrennen. Zuerst „King Kara“ gegen Gabriel Stephan (3:1), dann reichte Manuel Mangolds Normalform zu keinem Satzgewinn gegen Nemanja Ignjatov. Und auch Heiko Bärwald schaffte es nicht, die starke Rückhand von Bojan Vaselinovic auszuschalten (1:3).

Mit einem verdienten, vielleicht ein bisschen zu hohen 9:3-Sieg mischen die Kuppinger weiter in der Spitzengruppe mit, während die Satteldorfer vor einem Wochenende der Wahrheit stehen: In Mainz (Samstag, 16 Uhr) und in Wallertheim (Sonntag, 12 Uhr) treffen sie auf zwei Mannschaften, die ebenfalls noch punktlos sind.