Basketball „Beißen und kämpfen“

Crailsheim / Vincent Burger

Für die Crailsheim Merlins endet am Wochenende die Hauptrunde der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL). Gegen die Nürnberg Falcons soll ein erfolgreiches Ende gefunden werden, das auch die Ausgangsposition für die Playdowns verbessern würde. Derweil reisen die Merlins II nach Langen.

Markus Zilch und sein U-19-Team reisen am Sonntag nach Nürnberg. Gegen die Mittelfranken soll ein Sieg her. Nach vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen waren die Play-offs nicht mehr zu erreichen. Stattdessen geht es jetzt um die besten Plätze für die Abstiegsrunde. Die Teams auf den Tabellenplätzen 5 bis 8 (aktuell: 5. Würzburg, 6. Crailsheim, 7. MBC, 8. Chemnitz) spielen um den Klassenerhalt, während der Neuntplatzierte (aktuell: Braunschweig) direkt absteigt.

U 19 will Revanche nehmen

Den direkten Abstieg muss das Zilch-Team nicht fürchten, aber alle anderen Positionen sind noch erreichbar. Jedoch stehen die Crailsheimer gegen die Falcons vor dem letzten Spiel, während die Konkurrenz zum Teil noch drei Spiele vor sich hat. Daher wäre ein Sieg gegen die Play-off-Teilnehmer aus Nürnberg so wichtig. Das Hinspiel vor knapp vier Wochen endete mit 75:84 für die Mittelfranken.

Am vergangenen Sonntag setzte es eine klare 63:83-Niederlage gegen Würzburg. Nach gutem Beginn brachen die Zauberer im zweiten Viertel ein und verloren verdient. Am Sonntag soll es besser laufen. „Das Hinspiel haben wir verloren, deshalb wollen wir Revanche nehmen“, sagt der Trainer mit Blick auf das Duell. Tip-Off in Nürnberg ist um 13 Uhr.

Sivorotka fällt aus

Ähnlich wie die U 19 kann auch das Regionalliga-Team nicht mit der Leistung des letzten Wochenendes zufrieden sein. Mit einem deutlichen 63:88 mussten sich die Merlins II geschlagen geben. Mit dem Auftritt seiner Jungs war Headcoach Markus Zilch alles andere als zufrieden. Gegen den TV 1862 Langen will seine Mannschaft jetzt Wiedergutmachung leisten. Das Unterfangen wird jedoch alles andere als einfach, denn die Langener sind gut drauf. Die letzten drei Ligaspiele konnten die Hessen für sich entscheiden.

Das Hinspiel im November gewannen die Merlins spektakulär mit 108:105. Dabei überragten vor allem Liam Carpenter auf Crailsheimer Seite mit 44 Punkten und Christopher Dallas Edward für Langen mit 41 Punkten. Der Amerikaner ist der Spieler mit den zweitmeisten Punkten in der laufenden Regionalliga-Saison, während Liam Carpenter immerhin auf Platz 9 steht. Da beide Teams einen guten Scorer im Team haben, wird die Defensive entscheidend sein. Die Zauberer müssen dabei auf Antonis Sivorotka verzichten: der Routinier hat

Rückenprobleme. Zilch wünscht sich für das Spiel eine veränderte Einstellung seiner Spieler: „Die Jungs haben eine etwas härtere Trainingswoche hinter sich. Ich will sehen, dass sie wieder beißen und kämpfen.“ Spielbeginn in Langen ist am Samstag um 19.30 Uhr.