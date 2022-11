Wenn Alfons Schuhbeck sagte „Da kannst net meckern“, dann war das ein großes Lob aus dem Mund des Sternekochs. Wenig zu meckern gab es auch bei dem, was die HAKRO Merlins Crailsheim am Samstagabend den 2386 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Arena Hohenlohe in Ilshofen kredenzten, die Viertel...