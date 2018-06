Turnfest 220 Kinder machen mit

Crailsheim / pm

Für die verschiedenen Wettkämpfe im Geräteturnen und bei der Leichtathletik wurden 170 Teilnehmer gemeldet. Alle Teilnehmer des Kreiskinderturnfestes sollten sich morgens in der Crailsheimer Karlsberghalle einfinden. Die Turner beginnen mit dem Einturnen um 8.15 Uhr. Gegen 9 Uhr findet die Riegeneinteilung für alle Wettkämpfer an der Sporthalle statt. Anschließend beginnen die Turner ihren Wettkampf in der Karlsberghalle und die Leichtathleten starten ihre Wettkämpfe um 9.30 Uhr im Schönebürgstadion.

Erfreulicherweise nehmen auch dieses Jahr wieder über 50 Kinder aus sechs Vereinen am Spielturnwettbewerb und KITU-Cup teil. Sie treffen sich um 10 Uhr in der Großsporthalle und absolvieren dort ohne Wettkampfdruck verschiedene Geschicklichkeitsübungen.

Rund um die Karlsberghalle gibt es ab 10.30 Uhr einen Spieleparcour für alle Teilnehmer, die ihre Wettkämpfe beendet haben. Abgegebene Stempelkarten nehmen an einer Verlosung teil.

Um 13.30 Uhr startet das Nachmittagsprogramm in der Sporthalle mit dem Einmarsch der Vereine, kurzen Grußworten und einer Scheckübergabe. Die Pendelstaffeln und Läufe der Jahrgangsschnellsten werden sicherlich für tolle Stimmung in der Halle sorgen. Danach findet die Siegerehrung statt.