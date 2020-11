Sie ist alljährlich der Einstieg für Eislauf-interessierte Kinder in den Verein: Die Laufschule des VfE Ulm/Neu-Ulm. Da stehen die vier bis fünf Jahre alten Kids teils zum ersten Mal auf den Kufen und werden von erfahrenen Übungsleitern der Eishockey-Abteilung an diese wackelige Angelegenheit he...