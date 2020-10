Die Handballabteilung des FC Burlafingen setzt ihren Spielbetrieb für die kommenden vier Wochen aus. Das hat der Verein am späten Montagabend mitgeteilt. Grund ist die aktuelle Corona-Lage: „Die Infektionszahlen haben wieder zugenommen. Angesichts dieser Zahlen und der unsicheren Lage ist Hallensport aus Sicht der Abteilung derzeit nicht mehr zu verantworten.“ Dass private Treffen auf höchstens fünf oder zehn Personen und höchstens zwei Haushalte beschränkt sei, stehe in keinem Verhältnis zum Kontaktsport Handball mit 25 bis 30 Spielern, so der Verein.

Unangenehme Folgen durch Quarantäne

Weder Heim- noch Auswärtsspiele sollen in dieser Zeit stattfinden. Betroffen von der Regelung sind die aktiven Frauen (Württemberg Verbandsliga), die aktiven Männer (Bezirksklasse Bodensee-Donau, Kreisliga B Donau) sowie die A- bis E-Jugend und jünger.

Dass die aktiven Spieler und die mehr als 20 Jugendtrainer fast alle berufstätig seien, habe bei der Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. „Eine zweiwöchige Quarantäne wäre für viele mit unangenehmen Folgen verbunden.“ Sollten die Infektionszahlen merklich zurückgehen, behalte man sich vor, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen – sofern der Verband dies erlaube. „Folgen unserer Entscheidung werden wir tragen.“