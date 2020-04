Ungewöhnliche Aufträge erhält die Firma S. Cool Sports eigenen Angaben zufolge häufiger mal. Solch einen Auftrag aber hatte das Textil-Unternehmen aus Laichingen-Feldstetten noch nicht. Die Corona-Krise macht es möglich: In Kooperation mit Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm stellen Mitarbeiter der Firma derzeit Schutzmasken für den Alltagsgebrauch her – und zwar aus Trikots der Basketballer. Über die Zusammenarbeit berichteten am Donnerstag der Bundesligist, das Textil-Unternehmen sowie sportschau.de.

Individuelle Schutzmasken aus Basketballer-Dress

Aus einem Trikot, dem orangenen Heim- oder dem schwarzen Auswärtsdress, werden demnach jeweils sechs bis acht individuelle Mund- und Nasenschutzmasken gewonnen. Dabei handele es sich sogar um „Unikate“. Wie viele Masken das Unternehmen insgesamt herstellt, ist nicht bekannt.

Die Kennzeichen des BBL-Klubs, Teile von Sponsor, Rücknummer und Vereinslogo seien auf jedem Exemplar zu erkennen, die Masken bis 95 Grad waschbar. Die Schutzmasken sind ab sofort im Fanshop von Ratiopharm Ulm erhältlich. Weitere Infos unter www.ratiopharmulm.com.

Hier geht es zum Video der Sportschau, das der SWR über die Kooperation zwischen S. Cool Sports und Ratiopharm Ulm gedreht hat.