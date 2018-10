Handball Bittere Pleite für KuGi im Kellerduell

Kuchen/Gingen / Steven Franzisi

Bereits zu Beginn der Partie bei den Rams zeichnete sich ab, dass es die SG Kuchen-Gingen, die ohne den erkrankten Moritz Lächler antreten musste, beim bis dato Schlusslicht schwer haben wird. Mittelmann Felix Däumling wurde von Beginn an in die kurze Deckung genommen und konnte sein Spiel nicht wie gewohnt gestalten. Insbesondere tat sich die SG schwer dabei, sich Chancen heraus zu spielen und musste des Öfteren aus nicht optimalen Lagen aufs Tor werfen. Einzig Daniel Kautzmann im Tor der SG war es zu verdanken, dass die Mannschaft von Trainer Ralf Rieth­müller nicht schon früh hoch in Rückstand geriet.

Bereits nach dem 2:4 in der 7. Minute rief der Coach sein Team an die Seitenlinie und monierte die fehlende Einsatzbereitschaft. Doch auch in der Folge tat sich seine Mannschaft schwer, die PS auf die Straße zu bringen, gerade die Abwehr zeigte Schwächen. So vergrößerte sich der Rückstand auf die Heimmannschaft bis auf 4:10 (15.). Riethmüller hatte genug gesehen und legte bereits die zweite grüne Karte auf den Zeitnehmertisch.

Im Anschluss fand die SG etwas besser in die Partie, erkämpfte sich Lösungen im Angriff und stand auch in der Abwehr besser. Sukzessive schaffte es das Team trotz mehrerer Zeitstrafen, sich an Ravensburg heran zu arbeiten. Der Lauf wurde jedoch jäh durch eine Rote Karte gegen Jesse Janz unterbrochen: Im Duell mit seinem Gegenspieler touchierte er diesen mit dem Fuß beim Tempogegenstoß. Die ohnehin dezimierten Gäste benötigten einige Minuten, um sich zu fangen und gingen mit einem 11:15-Rückstand in die Kabinen.

Direkt im Anschluss an die Halbzeit zeigten die Rams, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Der Vorsprung wuchs bis auf 20:12 an. Erst zur Mitte der zweiten Halbzeit fand die SG mehr Zugriff auf das Ravensburger Angriffsspiel und konnte auch einige schnelle Gegenstoßtore erzielen. Über 15:21 und 18:22 schaffte KuGi den Anschluss und sah sich beim 23:21 (45.) wieder in Schlagdistanz. Über einige Minuten hielt sich die Spannung in der Partie, bis zum 24:26 trennten die beiden Mannschaften zwei Tore. Dann erhöhte Ravensburg die Schlagzahl nochmals, schraubte den Zwischenstand auf 29:24 hoch, wovon sich die SG nicht mehr erholte.

Mit der neuerlichen Niederlage rutscht KuGi damit auf Tabellenrang 13 ab und steht damit unmittelbar auf einem Abstiegsplatz.

SG Kuchen-Gingen: Kautzmann, Trünkle – Schäffner (1), Paluszkiewicz (1), Mann (3), Janz, Zasada (1), Franzisi (3), Mayer (11), Becker (2), Dubrowitsch (1), Däumling (3/2), Priester (1)