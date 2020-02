Als einziges Team der Zweiten Bundesliga sind die Handballer der SG BBM Bietigheim nach fünf Spielen in der Rückrunde noch verlustpunktfrei. Am Sonntag (17 Uhr) wird diese Serie in der EgeTrans-Arena vom VfL Lübeck-Schwartau getestet.

„Das wird wohl nichts mehr werden mit dem Torverhältnis“, gibt Jonas Link mit einem leicht gequälten Lächeln zur Antwort, als der mit 99 Saisontoren zweitbeste Bietigheimer Werfer nach dem knappen Sieg des frischgebackenen Tabellendritten beim ThSV Eisenach auf die Torbilanz angesprochen wird. Die nämlich ist mit deutlichem Abstand die schlechteste unter den ersten sechs Teams an der Spitze der Zweiten Liga.

Beim derzeitigen Tabellenbild – den Zweitplatzierten Tusem Essen und dem TuS Nettel­stedt-Lübbecke auf Rang sechs trennen gerade einmal zwei Punkte – könnte das Torverhältnis ganz am Ende im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze eine Rolle spielen. Mit engen Saisonfinals haben die Schwaben ja so ihre (schlechten) Erfahrungen. Ein Tor, ein Punkt mehr im letzten Spiel der Vorsaison gegen den VfL Gummersbach, und die Mannschaft von Hannes Jon Jonsson wäre noch drin in der Eliteliga.

Die SG BBM mag es spannend

Momentan sorgen elf Siege aus den letzten zwölf Spielen bei den Bietigheimern für felsenfestes Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen, auch wenn sie es in den vergangenen Spielen gerne spannend gemacht haben. Doch das Ganze hat auch etwas Positives: Die Heimpartien bleiben stets interessant für das Publikum. Vieles deutet deshalb darauf hin, dass die SG BBM am Sonntag auch gegen den 13. der Tabelle keinen Kantersieg einfahren wird, dafür aber gewillt ist, grundsolide Arbeit abzuliefern.

Der VfL Lübeck-Schwartau hat sich mit dem jüngsten 20:17-Heimerfolg über die HSG Konstanz zunächst einmal Luft verschafft im Abstiegskampf. Dass die Ostsee­-Handballer nach zwei Dritteln der Saison im unteren Tabellendrittel feststecken würden, darauf hat zu Saisonbeginn jedoch noch nichts hingedeutet. Nach dem 27:22-Erfolg über Bietigheim war der letztjährige Fünfte Ende September noch in der Spur. Das war, bevor die Verletztenmisere zugeschlagen hat. Zwischenzeitlich drohten VfL-Trainer Piotr Przybecki vor allem die Rückraumspieler auszugehen. Zuletzt fehlten deren vier, dazu kam der angeschlagene Routinier Jan Schult. Die Nachverpflichtung des 23-jährigen Przemyslaw Mrozowicz vom polnischen Erstligisten Lubin löst da noch nicht alle Probleme.

Heimpremiere für Edvardsson

Bei der SG BBM Bietigheim feiert am Sonntag Torwart Aron Rafn Edvardsson die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. „Es freut mich natürlich für ihn, dass er einen so guten Einstand gezeigt hat“, lobt Teamkollege Dominik Claus die Leistung des Isländers zuletzt in Eisenach. Da auch der von der SG nach Hamburg gewechselte Jonas Maier in seinem ersten Spiel für den HSV eine starke Leistung bot, könnte sich die vielbeschworene Win-Win-Situation für alle Beteiligten dieses Blitz-Torhütertausches zwischen Hamburg und Bietigheim tatsächlich erfüllen.

Das alles sind Blickwinkel, über die Bietigheims Trainer vor der Partie gegen den VfL Lü­beck-Schwartau keine Gedanken verlieren will. Seine Konzentration gilt allein der kommenden Aufgabe. Dafür hat Jonsson die Trainingswoche wohl temperiert gestaltet, damit alle Akteure in bestem körperlichem Zustand und fokussiert an den Start gehen können. Jede Aufgabe in einer „verrückten“ Liga fordere den vollen Einsatz – das ist das Mantra der aktuellen Erfolgsserie der SG BBM. In einem engagiert geführten Spiel in Eisenach scheuten sich die Jungs jedenfalls nicht davor, dorthin zu gehen, wo es wehtat. Zudem dürfte der Stachel der klaren Hinspielniederlage in Lübeck noch tief sitzen.

Info Zwei Spiele der Bietigheimer Zweitliga-Handballer in der EgeTrans-Arena wurden verlegt. Die neuen Spieltermine: SG gegen DJK Rimpar am 14. März (19.30 Uhr) und SG gegen TV Emsdetten am 28. März (19.30 Uhr).