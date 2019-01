Basketball Zweite Garde der Riesen geht unter

Murcia / sim

Die MHP-Riesen Ludwigsburg haben ihr letztes Champions-League-Auswärtsspiel in dieser Saison verloren. Bei UCAM Murcia unterlag das Team von Trainer John Patrick mit 47:73.

Allein wenn man betrachtet, wer am Ende der ersten Hälfte bei den Ludwigsburgern auf dem Feld stand, ist klar, um was es in diesem Spiel ging oder eben nicht ging. Da waren zum einen die beiden 16- und 18-jährigen Nachwuchskräfte Ariel Hukporti und Quirin Emanga Noupoue, dazu die Guards Konstantin Klein und David McCray, die zuletzt kaum noch eingesetzt wurden. Und auch Chris von Fintel ist nicht gerade ein Vielspieler. Es ging in erster Linie darum, einerseits den arrivierten Kräften Zeit zum Verschnaufen zu geben. Andererseits sollten die, die sonst mehr Zeit auf der Bank als auf dem Feld verbringen, Spielpraxis sammeln.

Da Murcia, das schon vor der Partie sicher Gruppenerster war, ähnliches vorhatte, entwickelte sich zunächst ein recht punktarmes Spiel. Die Riesen liefen fast ständig einem Rückstand hinterher, gingen dann knapp drei Minuten vor der ersten Pause durch einen Korbleger von Owen Klassen in Führung. Dieser Spielstand hielt exakt zwei Minuten lang, ehe Murcia durch einen Freiwurf zum 11:11-Pausenstand ausglich.

Die zweiten zehn Minuten blieben punktarm. Allerdings nur für Ludwigsburg. Gut drei Minuten, bis zum 16:18-Anschluss, hielten die Barockstädter noch mit. Dann blieben sie fast sieben Minuten ohne Punkt. Die Gastgeber legten noch 15 unbeantwortete Punkte drauf. Im dritten Abschnitt spielte Ludwigsburg dann wieder mit, gewann das Viertel sogar mit 21.20. Am deutlichen Rückstand änderte sich dadurch natürlich kaum etwas.

Im Schlussviertel blieben zunächst die Gastgeber fast drei Minuten ohne Korberfolg. Ludwigsburg kam auf 41:53 heran. Murcia packte aber doch noch 20 Punkte drauf, während die Riesen nur noch sechs erzielten.