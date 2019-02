Fußball Zweikampfverhalten verbessern

Apsach / sim

Nach der 0:2-Auftaktniederlage in Kaiserslautern erwartet die SG Sonnenhof Großaspach am kommenden Samstag die Sportfreunde Lotte zum ersten Heimspiel nach der Winterpause. Anpfiff der Fußball-Drittliga-Partie ist um 14 Uhr.

„Die Fehler aus der Partie in Kaiserslautern haben wir aufgearbeitet und wollen am Samstag ein anderes Gesicht zeigen. Auf dem Betzenberg hat uns die nötige Aggressivität gefehlt, wir haben uns leichtfertig den Schneid abkaufen lassen. Das wollen und müssen wir gegen Lotte viel besser machen“, blickt Sonnenhof-Trainer Florian Schnorrenberg einerseits zurück, andererseits auf die bevorstehende Partie voraus. „Seit Nils Drube die Sportfreunde als Trainer übernommen hat, ist die Mannschaft unglaublich stabil geworden und verfügt über eine enorme Mentalität. Lotte hat sich außerdem in der Winterpause nochmals verstärkt“, geht Schnorrenberg detaillierter auf den kommenden Gegner ein. „Die Zweikampfführung wird die Basis für alles Weitere sein. Wir müssen uns dieses Erfolgserlebnis hart erarbeiten“, so der Dorfklub-Trainer weiter.

Verzichten muss Schnorrenberg im ersten Heimspiel des Jahres weiterhin auf die Langzeitverletzten Nicolas Jüllich (Leistenverletzung) und Marco Hingerl (im Aufbautraining) sowie Joel Gerezgiher (Adduktorenprobleme). Darüber hinaus fehlt auch Stephané Mvibudulu, der bis zum Saisonende an den Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen wird. Sebastian Bösel befindet sich dagegen mittlerweile wieder im Mannschaftstraining und wird aller Voraussicht nach auch im Kader für das Heimspiel gegen Lotte stehen. Neu dabei sein wird dagegen Zlatko Janjic. Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt vom polnischen Erstligisten Korona Kielce zum Dorfklub.