Eishockey Zwei Titel für den SC Bietigheim

Bietigheim-Bissingen / bz

Gleich zwei Titel machten Mannschaften des SC Bietigheim-Bissingen, der Talentschmiede des Eishockey- Zweitligisten Bietigheim Steelers, am Wochenende klar. Die U20 gewann am Samstag mit 5:4 nach Verlängerung in Nürnberg und am Sonntag mit 2:0 in Heilbronn und machte damit den Einzug in die Relegationsrunde zur Division II der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) perfekt. Die Frauenmannschaft holte sich mit einem 3:2-Heimsieg gegen Hügelsheim vorzeitig den Titel in der EBW-Liga.

Die U20-Mannschaft von Trainer Rudi Tomas und Co-Trainer Philipp Hodul beendete die Hauptrunde mit einem Punkt Vorsprung vor dem EV Ravensburg als Tabellenerster. In der Relegation warten nun die Traditionsclubs SC Riessersee und Schwenninger ERC. „Ende gut alles gut. Nach schwachem Saisonstart, wir haben nur zwei von zwölf möglichen Punkten geholt, haben wir als Mannschaft eine tolle Entwicklung hingelegt. Am Ende war es sehr, sehr knapp, aber wir haben die entscheidenden Punkte geholt und können damit zufrieden sein“. freute sich der Trainer. „Jetzt heißt es nochmals drei Wochen volle Konzentration, damit der Aufstieg in die Division II klappt“, blickt Vereinsmanager Gregor Rustige gleich voraus.

Die Frauen-Mannschaft wurde beim 3:2-Erfolg gegen Hügelsheim von den U18-Nationalspielerinnen Lisa Heinz und Jennifer Miller, die normalerweise für die U17 der Steelers spielen, unterstützt. Miller bereitete zwei Tore vor und Heinz erzielte den Siegtreffer. „Jede Spielerin hat tolle Fortschritte gemacht. Die Mädels machen es einem Trainer mit ihrer tollen Einstellung leicht“, freute sich Trainer Peter Kürten. In den letzten Partien geht es nun noch gegen Schwenningen und zweimal gegen Mannheim.