Snowboard-Cross Zwei Bissinger fahren aufs Podest

Grasgehren / bz

Florina und Danilo Pohl vom Skiclub Bissingen sind gleich in den ersten Rennen der Saison 2019 im Snowboard-Cross (SBX) auf dem Podest gelandet. Die beiden Landeskader-Athleten fuhren an beiden Tagen der SBX Trophy in Grasgehren im Allgäuf ganz vorne mit. Florina Pohl wurde zweimal Zweite, Danilo gewann beide Wettbewerbe.

SBX ist eine Disziplin, in der vier Starter gleichzeitig gegeneinander eine Abfahrtsstrecke mit Steilkurven (Banks), Wellen (Roller) und Schanzen (Kicker) zu bewältigen haben. Die jungen Bissinger trafen auf ein starkes internationales Teilnehmerfeld. Danilo Pohl (Jahrgang 2007) startete in der Altersklasse U12 und setzte sich Lauf um Lauf durch. Erst im Halbfinale musste er sich dem Engländer Charlie Lane geschlagen geben, der unter professionellen Bedingungen in Österreich trainiert. Als Zweiter erreichte er aber das Finale. Auch hier erwischte der englische Läufer den besseren Start. Auf Platz zwei liegend nutzte Danilo in der vorletzten Bank eine Lücke, zog vorbei und durfte sich über seinen ersten Sieg in einer Trophy freuen.

Florina Pohl (Jahrgang 2005) musste sich in der Altersklasse U15 mit zumeist älteren Gegnerinnen messen. Durch ihren schnellen Start konnte sie die Läufe von Beginn an kontrollieren und erreichte sicher das Finale. Trotz eines Superstarts der Bissingerin setzte sich da aber die tschechische Konkurrentin Anna Halasová an die Spitze und bot Florina keine Möglichkeit zum Überholen.

Trotz sehr starken Schneefalls fand auch das zweite Rennen am Sonntag statt. Bei den Mädchen U15 war es eine Wiederholung des ersten Tags. Wieder siegte die Tschechin knapp vor Florina Pohl. In der männlichen U12 fuhr Danilo noch souveräner als tags zuvor. In jedem Lauf setzte er sich sofort an die Spitze, gab die Führung nicht mehr ab und sicherte sich den zweiten Sieg in der SBX Trophy.