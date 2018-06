Mein Sportverein Zu Gast bei König Fußball und Exoten

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Eberle

Eine so lange Serie hat es in der Bietigheimer, Sachsenheimer und Bönnigheimer Zeitung noch nicht gegeben: Fast zweieinhalb Jahre lang stellte die Sportredaktion unter dem Motto „Mein Sportverein“ Klubs und ihre Macher vor. Den Auftakt machten am 2. April 2016 die Fußballer des SC Hohenhaslach. Seitdem sind 116 Folgen erschienen, immer samstags. Zu vielen Folgen veröffentlichte die Online-Redaktion auch ein Video im Internet. Gerade zu Beginn häuften sich Anfragen von Vereinsvertretern mit der Bitte, man möge doch auch ihren Klub berücksichtigen – und die Redaktion nahm die Anregungen dankbar auf.

König Fußball hat auch bei „Mein Sportverein“ regiert: Gleich 39 Folgen beschäftigten sich mit Kickern aus dem Kreis Ludwigsburg. Es folgten andere populäre Sportarten wie Handball, Tennis (jeweils sieben Folgen) und Tischtennis (fünf Folgen. Bei der Recherche nach Themen und Vereinen entdeckte die Redaktion immer wieder auch Sportarten und Klubs, die hierzulande ein Nischendasein führen – zum Beispiel Baseball bei den Freiberg Brewers, Darts beim Dream-Team Sachsenheim, Thaiboxen beim MBC Ludwigsburg, Cricket beim TV Pflugfelden oder Australian Football bei den Freiberg Taipans. Letztere haben inzwischen gemeinsam mit den Stuttgart Emus eine Spielgemeinschaft gebildet und treten nun unter dem Namen Württemberg Giants an. Darüber hinaus kamen mehrere Sport- und Spielgemeinschaften zum Zug, zum Beispiel die LG Neckar-Enz (Leichtathletik), die BSG Vaihingen-Sachsenheim, (Basketball) und die SGM Riexingen (Fußball).

Besonders oft war der TSV Bietigheim, der größte Verein der Stadt, mit einer Folge vertreten: Die Abteilungen Faustball, Tennis. Badminton und Basketball (BG mit Tamm) bekamen eigene Geschichten. Auch Vereine, in denen Sport ohne Wettbewerbsgedanken getrieben wird, waren Teil der Serie, etwa der Koronarsport Bietigheim-Bissingen oder der Tauch-Sport-Club Bietigheim. Am vergangenen Samstag endete die Serie dann so, wie sie 27 Monate zuvor begonnen hatte – mit einer Folge über die Kicker des SC Hohenhaslach, die seit zwei Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem SV Freudental bilden.