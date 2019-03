Auf einen Blick Zehn Oberligisten bewerben sich für die DEL 2

Bietigheim-Bissingen / bz

Der Meister der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) würde gerne in die DEL aufsteigen, darf das aber bei sportlicher, wirtschaftlicher und organisatorischer Qualifikation erst ab 2021. Ein Aufstieg in die DEL 2 dagegen ist möglich, aber die beiden Titelträger aus den Staffel Süd und Nord, die auch in den Playoffs um die deutsche Oberliga-Meisterschaft als Favoriten ins Rennen gehen, wollen oder dürfen nicht. Der EC Peiting, der vor den beiden letzten Spieltagen am Wochenende nur noch theoretisch von Platz eins zu verdrängen ist, hat sich nicht um eine Lizenz beworben. Der feststehende Nord-Meister Tilburg Trapers kommt aus den Niederlanden und erhält keine Startberechtigung für die DEL 2. Sollten Peiting und Tilburg das Playoff-Finale erreichen, wird es keinen Oberliga-Aufsteiger geben, dann wäre der sportliche DEL 2-Absteiger erster Nachrücker und dürfte zweitklassig bleiben.

Es gibt aber genügend Klubs aus den beiden Oberligen, die gerne in die DEL 2 aufsteigen wollen. Zehn Vereine haben sich um eine Lizenz beworben. Im vergangenen Jahr, als es der Deggendorfer EC geschafft hat, waren es neun Bewerber, 2017 gab es sieben. Die Anwärter in diesem Jahr sind die Eisbären Regensburg, der EV Landshut, die Starbulls Rosenheim und die Selber Wölfe, die in der Meisterrunde hinter Peiting die Plätze zwei bis fünf belegen.

Aus der Oberliga Nord haben sich die Hannover Indians, die Hannover Scorpions, die Saale Bulls Halle, der ESC Wohnbau Moskitos Essen, der Herner EV und die Füchse Duisburg beworben. Infrage kommt ein Aufstieg nur, wenn eine dieser Mannschaften über die Playoffs, in denen die beiden Oberligen verzahnt werden, ins Finale kommt.