Eishockey Wütende Löwen fallen im Ellental ein

Bietigheim-Bissingen / Andreas Eberle

Mit zwei Topteams bekommen es die Bietigheim Steelers am Wochenende in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) zu tun. An diesem Freitag (20 Uhr) ist der hessische Dauerrivale Löwen Frankfurt in der EgeTrans-Arena zu Gast, am Sonntag (17 Uhr) tritt der Meister aus dem Ellental dann beim Überraschungs-Spitzenreiter Lausitzer Füchse in Weißwasser an. „Auf uns wartet ein sehr schweres Wochenende“, sagt Geschäftsführer Volker Schoch mit Blick auf die kniffligen Aufgaben am elften und zwölften Hauptrundenspieltag.

Die Steelers haben sich ins Verfolgerfeld eingereiht – Platz eins ist nur sechs Zähler entfernt. Die drei jüngsten Erfolge gegen Bad Tölz (6:3), Heilbronn (5:3) und Bad Nauheim (5:3) haben die ersten kritischen Stimmen, die nach vier Pleiten hintereinander in Fankreisen aufgekommen waren, zum Verstummen gebracht. Schoch: „Wir sind wieder in der Spur. Wichtig ist, dass die Reihen immer besser harmonieren und das System umsetzen.“

Personell gibt es etwas Entspannung: Nach dreiwöchiger Abstinenz ist Verteidiger Pascal Grosse vom Kooperationspartner Nürnberg Ice Tigers wieder zum Bietigheimer Kader gestoßen. Der Förderlizenzspieler, der am Sonntag 20 Jahre alt wird, trainierte am Donnerstag erstmals wieder mit. Auch der kanadische Stürmer Tyler McNeely wird Schoch zufolge nach auskurierter Blessur sein Comeback feiern. Nicht dabei sind dagegen die noch verletzten Ilya Sharipov und Shawn Weller sowie Fabjon Kuqi. Der Young­ster leidet an einer Mandelentzündung. Angeschlagen ist zudem Frédérik Cabana. Als Backup für Torhüter Sinisa Martinovic fungiert erneut Förderlizenzspieler Florian Proske aus Nürnberg.

Während die Steelers im Aufwind sind, präsentierten sich die Löwen am vergangenen Wochenende zahnlos – sie gingen komplett leer aus. Gegen Ravensburg kassierte Frankfurt vor einer Woche eine 4:7-Pleite. Wesentlich erstaunlicher war die 2:6-Schlappe zwei Tage später bei den Raubkatzen-Kollegen aus Bad Tölz. Jenen Gegner hatten die Hessen im ersten Duell noch mit 9:2 geschlagen – der bisher höchste Saisonsieg in der DEL2.

„Frankfurt ist auf Wiedergutmachungs-Tour. Die Löwen werden nach den beiden Niederlagen hoch motiviert sein und uns alles abverlangen“, prophezeit Schoch. Er rechnet mit 2500 bis 3000 Zuschauern in der Arena – und baut auf die Fans als siebten Mann: „Wir brauchen in diesem harten Spiel unser Publikum.“

Pistilli wieder Löwen-Topscorer

Frankfurt belegt aktuell mit 21 Zählern Rang drei. 50 erzielte Tore sind der zweitbeste Wert der Liga. Nur die zweitplatzierten Ravensburg Towerstars, die noch zwei Partien in der Hinterhand haben, waren noch treffsicherer. Auch in dieser Saison ist Matthew Pistilli der gefährlichste Löwen-Stürmer. Der kanadische Center führt mit 17 Punkten (10 Tore, 7 Vorlagen) die interne Scorerliste an, dicht gefolgt von Lukas Koziol und dem langjährigen DEL-Profi Adam Mitchell (früher Hannover Scorpions, Adler Mannheim, Hamburg Freezers und Straubing Tigers).