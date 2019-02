Frauenhandball Würdiger Abschied erhofft

Bietigheim-Bissingen / bz

Noch einmal Europapokal-Luft schnuppern. Für die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim endet am Sonntag (17 Uhr) mit der Begegnung gegen Sports Club Magura Cisnadie das Kräftemessen auf internationalem Parkett. Die Partie wird in der Ludwigtsburger MHP-Arena ausgetragen.

Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) hat mit dem souveränen 29:23-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund die Vorrundenmeisterschaft gefeiert, was jedoch lediglich ein freudiges Zwischenziel im Titelkampf darstellt. Gegen den BVB lieferte die Albertsen-Truppe eine konzentrierte Leistung ab und zeigte über die gesamten 60 Minuten die erwartete Trotzreaktion nach der denkbar knappen 28:29-Niederlage am letzten Sonntag in Norwegen bei Storhamar Handball Elite, was das gleichzeitige Aus im Europapokal bedeutete.

Natürlich ist man in Bietigheim darüber enttäuscht, zunächst in der Champions League und dann auch in der EHF-Pokal-Gruppenphase ausgeschieden zu sein. Zweimal war allerdings auch etwas Pech oder Unvermögen, je nachdem, wie man es sehen mag, im Spiel. bei der 27:28-Niederlage in Esbjerg war die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen etwas zu spät aufgewacht, in Hamar wurde eine 16:12-Pausenführung in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben.

Der Blick geht nun jedoch nach vorne, denn man tanzt nur noch auf zwei Hochzeiten und kann fokussiert in die Rückrunde der HBF gehen. Die letzte Europapokal-Partie dürfte deshalb auch eher ein lockerer Aufgalopp werden. Zumal der Gegner, der Sports Club Magura Cisnadie aus Rumänien, im Europapokal keine großen Bäume ausgerissen hat. Cisnadie rangiert punktlos am Ende der Tabelle.

Im Hinspiel setzte sich die SG BBM souverän mit 34:20 durch. Die Zuschauer in Ludwigsburg dürfen sich deshalb auf einen schönen, torreichen Handball-Nachmittag freuen. Denn beide Teams werden befreit aufspielen, und die Bietigheimerinnen möchten sich mit einem anständigen Auftritt von der internationalen Bühne verabschieden.

SG-Trainer Albertsen verlangt auch eine entsprechende Einstellung von seinen Spielerinnen. „Das ist ein Spiel wie jedes andere, auch wenn es theoretisch um nichts mehr geht. Wir treten wie immer an, um zu gewinnen und guten Handball zu zeigen.“