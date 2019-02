Handball Wird Hannes Jon Jonsson SG-Coach?

Bietigheim-Bissingen / sim

Noch ist nichts offiziell. Die Pressekonferenz, auf der die Bundesliga-Handballer der SG BBM Bietigheim den Nachfolger von Ralf Bader vorstellen wollen, findet erst am Donnerstag statt. Doch die Spatzen pfeifen inzwischen einen Namen von den Dächern: Hannes Jon Jonsson wird neuer Trainer bei der SG BBM, vermelden isländische Medien.

Die größte isländische Zeitung, das Morgunbladid, schrieb am Mittwoch, dass Jonsson die Nachfolge von Bader bei der SG BBM Bietigheim übernehmen wird. Der Isländer war bis vor einem Monat Trainer von SG Insignis Handball Westwien in der höchsten Spielklasse Österreichs. Mehrere deutsche Medien übernahmen diese Meldung in ihren Online-Ausgaben.

Jonsson stammt aus Selfoss, der isländischen Handball-Talentschmiede. Über IR Reykjavíkur wechselte er 2005 zu Ajax Kopenhagen und von dort 2007, nach vier Monaten in Elverum (Norwegen), zurück nach Dänemark zu Frederika. 2008 ging er für vier Jahre nach Hannover, danach drei Jahre nach Eisenach, ehe es ihn nach Westwien zog.