Handball Wichtiger Sieg im Kellerduell

Mosbach / Dittmar Zäh

Große Erleichterung bei den Handballern des TSV Bönnigheim: der mit zehn Toren herausragende Tobias Daub schoss den TSV zu einem in der Höhe unerwarteten 25:16-Sieg bei der bislang punktgleichen HA Neckarelz. Bei diesem eminent wichtigen Erfolg im Kellerduell der Landesliga überzeugten die Gäste mit einer disziplinierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung, obwohl mit Mathias Hepperle (Knie-OP) und Jaron May (Nasenbeinbruch) zwei wichtige Stammspieler fehlten.

„Unser überragendes und aufopferungsvolles Abwehrspiel mit einem guten Torhüter Ferdinand Schelling war der Schlüssel zum Erfolg“, analysierte Bönnigheims sichtlich zufriedener Trainer Sven Kaiser. Wie schon im Hinspiel, das 27:21 für den TSV endete, versuchte Neckarelz’ Trainer Jerko Pejic mit einem siebsten Feldspieler zum Erfolg zu kommen, doch der Schuss ging in der zweiten Halbzeit einige Male nach hinten los.

Vor der lautstarken und ansehnlichen Zuschauerkulisse in Neckarelz erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß, führten dank zahlreicher Bönnigheimer Abspielfehler nach zehn Minuten mit 5:2. Die Halle tobte, doch genauso schnell wurde sie wieder etwas ruhiger, als Kai Strapko, Tobias Daub und Timo Zundel zum 5:5 ausglichen. Von nun an kontrollierten die Gäste die Partie, obwohl bei ihnen immer wieder technische Mängel auftraten. Das Harzverbot machte aber auch den Hausherren zu schaffen. So zog der TSV durch David Track und sechs Treffer in Folge von Tobias Daub auf 13:7 davon, ehe der Aufsteiger aus Neckarelz bis zum Pausenpfiff auf 9:13 verkürzte.

Nach dem Wechsel kam Neckarelz durch eine neunminütige Schwächephase der Bönnigheimer sogar auf 13:14 heran. Der TSV schien sich wieder einmal die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Doch dann zogen die Bönnigheimer wieder auf 18:14 davon. Mit einen 6:0-Lauf erhöhten sie schließlich vorentscheiden auf 24:15.

TSV Bönnigheim: Nicht, Schelling (2); Qual (1), Daub (10), Herter (1), Jonas May (2), Schuster (1), Track (1), Dominic Zäh (5/3), Patrick Stierl, Zundel (1), Böer (1), Strapko (2).