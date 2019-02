Handball Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Bönnigheim / dz

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte haben die Landesliga-Handballer des TSV Bönnigheim gegen den Tabellensechsten VfL Waiblingen 2 deutlich mit 31:26 gewonnen. Dabei lagen die zeitweise wie entfesselt aufspielenden Hausherren sieben Minuten vor Schluss schon mit 30:20 vorne, ehe Waiblingen zahlreiche Nachlässigkeiten der Bönnigheimer noch zu einer Resultatsverbesserung nutzten.

Im Grunde musste sich TSV-Coach Sven Kaiser, der schon vor der Partie viel Optimismus ausstrahlt hatte, nur über diese Schussminuten ärgern, doch das war aufgrund der deutlichen Führung zu verschmerzen. Ansonsten freute er sich über ein beeindruckendes Tempospiel und viele gute Aktionen in Überzahl. Für Kaiser war es „ein unglaublich wichtiger Erfolg“, vor allem auch, weil er bei den Wechselmöglichkeiten ziemlich eingeschränkt war. In seinem Team fehlten mit Mathias Hepperle, Jaron May, Yannik Herter, Tobias Daub, Linus Böer und Stammkeeper Ferdinand Schelling gleich sechs wichtige Akteure.

In der gut besuchten Bönnigheimer Sporthalle zeichnete Dominic Zäh für die ersten vier Tore zum 4:2 nach sechs Minuten verantwortlich. Begünstigt durch einige Fehlwürfe der Gastgeber glichen die Gäste nach 2:5-Rückstand auf 6:6 und 7:7 aus. Doch das sollte in der 17. Minute der letzte Gleichstand in dieser Partie sein. Bis zur Pause hatten sich die Bönnigheimer mit 15:12 wieder einen Drei-Tore-Vorsprung herausgeworfen.

Hellwach kam der TSV auch wieder aus der Kabine und zog trotz zweier verworfener Siebenmeter dem Gegner den Zahn. Mit Tempospiel und starken Aktionen von David Track zogen die Gastgeber auf 22:15 davon. Obwohl das Spiel quasi gelaufen war, ließen die Bönnigheimer noch nicht locker, und bauten den Vorsprung in der 53. Minute auf 30:20 aus. Der Rest war Schaulaufen, wobei man dem Gegner durch zu viele Unkonzentriertheiten zur Ergebniskosmetik einlud.

TSV Bönnigheim: Nicht, Kellner; Kühlhorn (1), Qual (5), Jonas May (2), Schuster (3), Track (7/1), Patrick Stierl (2), Dominic Zäh (6/2), Zundel (3), Strapko (2).