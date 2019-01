Hallenfußball Wenn der Stürmer kein Orkan mehr ist

Von Walter Christ

Samstag in aller Herrgottsfrüh. Rund 30 gestandene Mannsbilder vom Unter- bis zum Oberland treffen in der Sporthalle am Bruchwald ein. Die Haare, falls noch vorhanden, grau. Der eine oder andere mit vertretbarem Bäuchlein. Alle eher fit statt fett, gut drauf. Aus verständlichem Grund waren sie guter Dinge, nahmen sie doch am ersten Ü70-Hallenturnier des FSV 08 Bissingen teil.

Laut Eva-Maria Virsinger, WFV-Beauftragte für Freizeit- und Breitensport, die zusammen mit ihrem Kollegen José Macias eigens angereist war, ist dieses Oldie-Event das erste Ü70-Turnier in der Historie des 1762 Vereine zählenden Württembergischen Fußball-Verbandes „eine ganz tolle Sache, die wir gerne auch aufs Feld ausbauen wollen“. Bemerkenswert das Gesamtalter der vier Teams á acht Spieler: Um die 2240 Jahre. Nun, die Leistungen der Protagonisten aus Heidenheim, dem Raum Rottweil, dem Unterland und von Gastgeber Nullacht erfreuten das Publikum durchaus. Auch wenn die Angreifer nicht wie ein Orkan übers Feld fegten, auch wenn viele Pässe einfach zu steil gespielt wurden, auch wenn der Drehschlag ein wenig an Zeitlupe erinnerte.

Und wenn Werner Grathwol, der legendäre Recke aus Sulz am Neckar, beziehungsweise vom FV Bergfelden-Holzhausen, einen Absatztrick hinzauberte, obwohl kein Mitspieler hinter ihm war, motzte niemand. Schließlich ist der ehemalige 2.-Amateurliga-Stürmer bereits 80 Jahre alt – und damit nicht mal der Älteste bei diesem Turnier. Das ist der „Karle“ Hecht vom FC-Heidenheim-Team. Der am 23. März 1938 geborene, ehemalige Maschinenbaumeister aus Steinheim (nahe Heidenheim) kickt seit gut 70 Jahren, hat fünf Enkel und treibt jede Menge Sport. Jeden Mittwoch ist der beliebte Veteran vom Training der „Alten Herren“ ebenso wenig wegzudenken wie drei Mal die Woche im Fitness-Club oder beim Tanznachmittag.

Die beiden 80er träumen, wie die 70er-Kameraden auch, davon, noch möglichst lange Bälle treten zu dürfen. Sehr gerne auch wieder „beim super Turnier“ im nächsten Jahr. Grathwol mit Blick zum Himmel: „Wia lang des älles no goht, frogat Se am beschta den do oba.“

Turniersieger wurde Gastgeber 08 Bissingen, vor der Unterland-Auswahl, dem FC Heidenheim und dem FV Bergfelden-Holzhausen. Die Nullachter sind zum Teil schon seit dem ersten Schultag miteinander zusammen, spielen somit über 60 Jahre gemeinsam Fußball, trainieren zweimal die Woche, konnten sich beispielsweise auch schon mit Bayern München oder etwa dem 1. FC Nürnberg messen und dürfen, dank des Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger am 15. Oktober zum zweiten Mal in Berlin gegen die Nationalmannschaft der Parlamentarier, den FC Deutscher Bundestag, antreten.