Leichtathletik Weller holt Gold und Silber

Martin Grund

In guter Verfassung präsentierten sich die Leichtathleten der LG Neckar-Enz bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Aktiven und U20 in Sindelfingen. Musste sich am Samstag Marie Weller über 800 Meter in der U20 noch mit Silber begnügen, konnte sie einen Tag später über die Goldmedaille auf der 1500-Meter-Strecke jubeln. Lisa Durian holte sich im Stabhochsprung der Frauen die Bronzemedaille. Im letzten Wettbewerb der Veranstaltung kam über 4x400 Meter mit Silber eine weitere Medaille hinzu.

Marie Weller (TSV Bietigheim) diktierte über 800 Meter bei der Jugend ständig das Renntempo. Anna Schall (LG Tuttlingen-Fridingen) konnte sie aber nicht abschütteln. Auf den letzten Metern schob sich Schall noch an ihr vorbei. In 2:14,92 Minuten blieb Silber. Gut erholt zeigte sich Weller dann über 1500 Meter. Bei langsamem Angangstempo musste sie darauf achten, im Pulk nicht zu Fall zu kommen. Eine Runde vor Schluss lancierte Weller dann den letztlich entscheidenden Antritt. Sie holte sich die Meter Vorsprung heraus, die die stark aufkommende Tübingerin Janina Ruf nicht mehr komplett aufholen konnte. Somit führte der zweite Versuch, einem Rennen den Stempel aufzudrücken, diesmal zum Titel in 4:49,27 Minuten.

Lisa Durian (Bietigheim) hangelte sich bei den Aktiven im Stabhochsprung von Höhe zu Höhe. Zwar wollte die neue Bestleistung an diesem Tag noch nicht fallen, jedoch holte sie mit einer Einstellung des persönlichen Rekords von drei Metern mit Bronze ihre erste Einzelmedaille bei Landesmeisterschaften. Beim Kugelstoßen haderte sie etwas mit sich, dennoch erreichte sie mit 9,97 Metern und Rang sechs eine gute Platzierung.

Lamin Camara (Bietigheim) fabrizierte über 60 Meter einen Fehlstart. Über 200 Meter benötigte er 22,63 Sekunden. Die 400 Meter bestritt Nicolas Schliewe (Spvgg Besigheim), der sich mit guten 51,60 Sekunden voll auspowerte. In einem harten Temporennen überzeugte Jonte Fischer beim 800-Meter-Lauf. Als Vierter lief der Nachwuchsmann in schnellen 1:53,05 Minuten über die Ziellinie. Michael Mahl (beide VfL Gemmrigheim) rief im anderen Zeitlauf mit 2:01,50 Minuten ebenfalls eine gute Leistung ab. Den fünften Platz belegte die 4x200-Meter-Staffel in der Besetzung Camara, Schliewe, Vincent Fischer (Bietigheim) und Clemens Schober (Besigheim). Das Quartett lief 1:33,29 Minuten.

Mit einer fulminanten Aufholjagd sicherte Jonte Fischer der 4x400-Meter-Staffel der LG Neckar-Enz Silber. Die Vorarbeit hierzu hatten Schliewe, Michael Mahl sowie Camara geliefert. Sie benötigten 3:24,03 Minuten. Selina Mahl (Gemmrigheim) zeigte über 400 Meter in 58,96 Sekunden ein starkes Rennen und belegte damit Rang fünf. Inmitten der älteren Konkurrenz schlug sich Tabea Tempel (Bietigheim) sehr gut. Mit 8,18 Sekunden stellte sie über 60 Meter eine neue Bestleistung auf. Das glückte ihr auch über 200 Meter, als Laufsiegerin in 26,63 Sekunden. Klara Brosi (Gemmrigheim) konnte über 60 Meter in 8,41 Sekunden ebenso ihren Rekord brechen. Annelie Hummler (Bietigheim) sammelte über 800 Meter weitere Rennerfahrung auf hohem Niveau und wurde in 2:28,64 Minuten Achte.

Ganz dicht an die Norm zur deutschen Jugendmeisterschaft rückte die junge 4x200 Meterstaffel der LG Neckar-Enz heran. Das Quartett, das in dieser Besetzung komplett auch noch im nächsten Jahr an den Start gehen dürfte, lief trotz eines missratenen Wechsels sehr schnelle 1:47,59 Minuten. Selina Mahl, Tempel, Brosi sowie Emma Sieder (TSV Bönnigheim) erreichten bei starker Konkurrenz damit Platz sechs.