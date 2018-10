Frauenhandball Weiße Weste in Buxtehude verteidigen

Buxtehude / bz

Am sechsten Spieltag der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) tritt die SG BBM Bietigheim an diesem Samstag (16 Uhr) beim Tabellenachten Buxtehuder SV an. Nach der 25:28-Niederlage in der EHF Champions League gegen das ungarische Topteam FTC-Rail Cargo Hungaria, der ersten überhaupt in der Saison 2018/19, hatte das Team von Trainer Martin Albertsen eine Woche Zeit, um sich auf die Erstliga-Begegnung vorzubereiten.

Fünf Siege in fünf Spielen lautet die Bietigheimer Bilanz in der noch jungen Saison. Diese Serie soll auch nach der Partie in Buxtehude Bestand haben, will das Albertsen-Team den Anschluss zum ebenfalls noch unbesiegten Thüringer HC nicht verlieren. Das jüngste Bundesliga-Duell gewann die SG BBM mit 26:21 gegen die HSG Bensheim/Auerbach, tat sich aber vor allem in der ersten Hälfte in der Offensive schwer.

Buxtehude ist zu Hause noch ungeschlagen. Zwei Siege und zwei Unentschieden sind die bisherige Ausbeute der Niedersächsinnen. Im EHF-Pokal schied die Mannschaft von Trainer Dirk Leun nach zwei Niederlagen gegen Viborg HK aus. Im Achtelfinale steht der Traditionsverein dagegen im DHB-Pokal und trifft auswärts auf den Ligakonkurrenten Bensheim/Auerbach. In der gleichen Runde erwartet die SG BBM am nächsten Mittwoch (20 Uhr) in der Sporthalle am Viadukt auf Frisch Auf Göppingen.

Auch wenn das Buxtehuder Jahrhundert-Talent Emily Bölk vor der Runde vom Thüringer HC abgeworben wurde, verfügt der BSV über eine schlagkräftige Mannschaft. Aus einem starken Kollektiv ragen Spielerinnen wie Jessica Oldenburg, Friederike Gubernatis und Lone Fischer heraus. „In der Vorbereitung haben wir beim Wittlicher Handball-Cup gegen Buxtehude gewonnen, aber das bedeutet gar nichts. Sie haben eine gute Mannschaft und sind sehr heimstark“, warnt SG-Trainer Albertsen. Buxtehude wird in einem starken Bietigheimer Kollektiv besonders auf Laura van der Heijden aufpassen müssen, die zuletzt oft beste Torschützin ihres Teams war.

