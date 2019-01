Handball Weber und Erifopoulos gehen

Bietigheim-Bissingen / bz

Mit sofortiger Wirkung wechselt Patrick Weber vom Erstliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim zum Zweitligisten HSC 2000 Coburg. Zudem löst die SG den Vertrag mit Panagiotis Erifopoulos auf.

Weber kam in der Hinrunde auf 19 Einsätze in der „stärksten Liga der Welt“ – dabei gelangen ihm 32 Tore von der Halblinks-Position im Rückraum. Am 26. Dezember bestritt der 26-Jährige sein letztes Spiel für die SG, inzwischen ist er ins Mannschaftstraining der HSG eingestiegen. „Coburg ist ein ambitionierter Zweitligist, der um den Aufstieg spielt. Ich erhoffe mir vom Wechsel zum HSC mehr Einsatzzeiten und auch mehr Verantwortung. Bietigheim drücke ich selbstverständlich die Daumen für den Klassenerhalt“, so Weber zu seinem Wechsel zum Tabellenzweiten in der 2. Bundesliga.

Auch mit Panagiotis Erifopoulos, der in dieser Saison verletzungsbedingt kaum zu Spielanteilen kam, hat die SG den im Sommer auslaufenden Vertrag einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Nachdem der 26-Jährige im Winter sein Masterstudium beendet hat, wird der Kreisläufer seinen Fokus ab sofort auf den Beruf legen.