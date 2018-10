Basketball Vorfreude auf das Länderspiel

Ludwigsburg / Andreas Eberle

Das WM-Qualifikationsspiel am 3. Dezember (20 Uhr) in der Ludwigsburger MHP-Arena wirft seinen Schatten voraus. Bisher sind für die Partie gegen Estland 1200 Karten verkauft worden. Dies gab der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit Bundestrainer Henrik Rödl bekannt.

Nach mehr als 30 Jahren kommt die deutsche Auswahl wieder in die Barockstadt. Alexander Reil, Klubchef des Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg und Präsident der Liga, freut sich über das Stelldichein der DBB-Auswahl, die sich bereits das Ticket für die WM 2019 in China gesichert hat: „Zum einen sind wir ein Basketball-Standort mit einer großen Tradition, und zum anderen ist es immer etwas Besonderes, die Nationalmannschaft zu Gast zu haben.“ Gut möglich, dass auch zwei Korbjäger mit einer Riesen-Vergangenheit in Ludwigsburg aufs Parkett gehen werden. Der derzeit noch verletzte Center Johannes Thiemann, der vor der Saison nach zwei Spielzeiten bei den Schwaben zu Alba Berlin gewechselt ist, gilt als feste Größe im Nationalteam. Und Bayern-Leihgabe Karim Jallow hat sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen.

Motivationsprobleme aufgrund der bereits feststehenden WM-Qualifikation sieht Rödl nicht: „Die Mannschaft hat unglaublich viel Ehrgeiz. Jeder Spieler, der aufläuft, ist stolz, das deutsche Trikot zu tragen“, sagt der Bundestrainer, der „jedes Spiel gewinnen will“. Am liebsten auch das Finale in China.