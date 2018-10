Silvesterlauf Vorbereitungen zum Silvesterlauf laufen auf Hochtouren

Bietigheim-Bissingen / bz

Das Jahresende nähert sich mit großen Schritten und die LG Neckar-Enz steckt tief in den Vorbereitungen zum 38. Bietigheimer Silvesterlauf. Der letzte Tag im Jahr hat sich als Wettkampf-Höhepunkt mitten im Winter durchgesetzt. Für viele Läufer gehört der Bietigheimer Silvesterlauf zum Jahresabschlussritual dazu wie „Dinner for one“ und das Anstoßen auf das neue Jahr. Mit dem Startschuss (14 Uhr) wird Oberbürgermeister Jürgen Kessing wieder bis zu 3500 Sportler auf die 11,1 Kilometer lange Strecke schicken. 15 000 Zuschauer sorgten vergangenes Jahr für eine ausgelassene Stimmung. Für Schul- und Vereinsteams der Jahrgänge 1999-2006 besteht die Möglichkeit, als Staffel an den Start zu gehen. Jeweils drei Läufer bilden hierbei ein Team. Die Teilstrecken betragen 4,9, 3,4 und 2,8 Kilometer. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Online-Meldeportal. Bis zum 31. Oktober 2018 gilt für Staffeln und Einzelstarter der ermäßigte Organisationsbeitrag in Höhe von 15 Euro. Für Laufgruppen besteht die Möglichkeit einer Online-Sammelanmeldung. Weitere Informationen und Anmeldung online auf www.bietigheimersilvesterlauf.de.