Handball Vizemeister als Außenseiter

Von Jan Simecek

Wenn die Frauen der SG BBM Bietigheim am Samstagabend, 18.15 Uhr, bei den Vipers Kristiansand in die Handball-Champions-League starten, dann sieht Trainer Martin Albertsen sein Team als Underdog. Doch obwohl die SG BBM eine schwere Gruppe erwischt hat, glaubt er an die Chance, es in die nächste Runde zu schaffen.

„Wir fliegen als Außenseiter nach Norwegen. Mit diesem Kader sind die Vipers klarer Favorit zu Hause“, nimmt Albertsen auch ein wenig Druck vom Team. Doch so einfach, wie sich das in der Theorie anhört, ist das nicht. Denn zumindest die erste Gruppenphase möchte der Däne eigentlich schon gerne überstehen. „Die Hoffnung liegt zu Hause“, sagt Albertsen und meint damit vor allem die beiden Begegnungen gegen Kristiansand und den FTC-Rail Cargo Hungaria. Denn den dritten Gruppengegner, CSM Bukarest hält er für den klaren Favoriten auf den Gruppensieg und auch kaum zu schlagen. Wahrscheinlich wird aber auch wenigstens ein Auswärtssieg nötig sein, um ganz sicher dabei zu sein. „Ich hoffe, dass uns in Norwegen oder bei FTC eine Überraschung gelingt“, sagt der SG BBM-Coach.

Einer kommt nicht weiter

Ein Team pro Gruppe scheidet in der Gruppenphase aus. In der Hauptrunde werden aus zwei Sechsergruppen noch einmal jeweils zwei Teams aussortiert, ehe es in einer K.o.-Runde um den Einzug ins Final-Four-Endturnier geht. Im Vorjahr war in der Hauptrunde unter anderem gegen den späteren Finalisten Vardar und den jetzigen Gruppengegner FTC-Rail Cargo Schluss. Vier Punkte, zwei davon aus der Gruppenphase von 27:21-Heimsieg gegen Podgorica mitgenommen, reichten nur zum letzten Gruppenplatz. Die anderen beiden Zähler wurden beim 27:23-Heimsieg gegen die Ungarn geholt.

Seitdem hat sich aber einiges geändert. Einige verletzte Spielerinnen sind bei Bietigheim wieder einsatzbereit. Auch Abwehrchefin Maura Visser ist aus der Babypause zurück und hat schon gezeigt, wie wichtig sie ist. Und es gab einige Verstärkungen. In der Vorbereitung traf man mit der runderneuerten Mannschaft beim Turnier in Budapest schon auf den Gruppengegner FTC und hinterließ dabei, trotz der knappen 21:22-Niederlage, einen guten Eindruck. Es ist also durchaus möglich, beinahe erwartbar, dass das Albertsen-Team mindestens so weit kommt, wie im Vorjahr.

Auch da standen sie in der Gruppenphase Kristiansand gegenüber. Allerdings haben sich die Vorzeichen seither gedreht. Letzte Saison mussten die Norwegerinnen durch die Qualifikation, Bietigheim war als Meister fest dabei. Albertsen betont zudem, dass Kristiansand ähnlich wie sein Team gut auf dem Transfermarkt tätig war. Zumindest die jüngsten Ergebnisse sprechen dennoch für die SG BBM. Zuhause setzte sie sich knapp mit 25:24 durch, eine Woche davor mit 29:24 in Norwegen.

Ein paar Sorgen hat Albertsen allerdings vor dem Champions-League-Auftakt. Karolina Kudlacz-Gloc muss nach wie vor mit einer Oberschenkelverletzung passen. Und die zuletzt starke Rechtsaußen Daniela Gustin kam verletzt von der schwedischen Nationalmannschaft zurück. „Wir werden schauen müssen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass beide nicht spielen werden“, meint Albertsen. Ausfälle, die möglicherweise schmerzen, denn Albertsen ist sicher, dass die Entscheidung vor allem über Kraft und Power, aber auch über Geduld, die oft auch mit der Kraft zusammenhängt, fallen wird. „Wir sind beides Teams, die gerne schnell spielen und es werden sich zwei Super-Torhüterinnen gegenüber stehen. Kleinigkeiten werden entscheiden“, meint der SG-BBM-Trainer. Das Augenmerk soll deshalb darauf liegen, das eigene Spiel möglichst fehlerfrei über die Bühne zu bekommen, denn „es gibt keine Champions-League-Mannschaft mit Schwächen“, betont Albertsen.