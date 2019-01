Ringen Vier Bezirkstitel für den RSV Benningen

Kirchheim / rai

109 Ringer aus 16 Vereinen suchten bei den Bezirksmeisterschaften ihre Besten. Gleich vier Titel gingen an die Athleten des Oberligisten RSV Benningen. Zwei Klassensiege gingen an Ausrichter KSV Kirchheim.

„Mit dem Verlauf der Veranstaltung bin ich sehr zufrieden. Trotz des zeitgleich ausgetragenen Bundesliga-Finalkampfes zwischen den Red Devils Heilbronn und dem SV Wacker Burghausen waren zahlreiche Sportler aus der Region am Start. Die Zuschauer sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen“, zog der Kirchheimer Vorsitzende Stephan Hennig ein positives Fazit.

Grund zum Jubeln hatten die Gastgeber bei den Männern – im griechisch-römischen Stil sicherte sich Hüseyin Sagir (63 kg) mit zwei vorzeitigen Erfolgen den Titel. Eine herausragende Leistung zeigte Mahmut Abdullahu (82 kg), der in einem starken Teilnehmerfeld die Bronzemedaille erkämpfte. Im freien Stil sicherte sich Anthony Richter (70 kg) die Silbermedaille, Matthias Menold (74 kg) holte in dieser Stilart Bronze. Nicht zu bezwingen waren im griechisch-römischen Stil Henry Kluge (72 kg) und Fabio Sax (87 kg) vom Oberligisten RSV Benningen, die jeweils souverän den Titel erkämpften. Hassibullah Hassanazade (60 kg) holte im griechisch-römischen Stil Silber, im freien Stil wurde der RSV-Athlet im Limit bis 57 Kilogramm ebenfalls Zweiter. Eine starke Leistung zeigte im freien Stil Asadullah Nemati (74 kg) vom KVA Remseck, der nach drei vorzeitigen Erfolgen den Gewinn der Goldmedaille bejubeln konnte. Einen weiteren Titel ins Kreisgebiet holte Robin Schweda (92 kg) vom TSV Asperg, im griechisch-römischen Stil wurde der Asperger in der Klasse bis 97 Kilogramm Zweiter. Bronze erkämpften im freien Stil Marcel Biskupek (79 kg) vom KSV Neckarweihingen und Meysam Gilaki (86 kg) vom TSV Asperg.

In der Altersklasse Junioren/A-Jugend war Henry Kluge (71 kg) im griechisch-römischen Stil das Maß aller Dinge, Giovanni Silvestri (28 kg) holte in der C-Jugend einen weiteren Titel nach Benningen. Den Titel erkämpften im Nachwuchsbereich auch Paul Gutbrod (B-Jugend/68 kg) und Toni Gutbrod (C-Jugend/44 kg) vom TSV Asperg. In der C-Jugend holte Linus Richter (41 kg) vom Ausrichter KSV Kirchheim den Titel, Nikolaj Reschke (44 kg) vom TSV Asperg und Ramon Niederländer (68 kg) vom RSV Benningen erkämpften jeweils Silber. Bronze sicherte sich in der B-Jugend Nils Geiger (57 kg) vom KSV Neckarweihingen.

Klassensieger Männer, Freistil: 57 kg: Sahir Saidy (TSV Ehningen), 61 kg: Florin Cutitaru (TSVgg Münster), 65 kg: Octavian Erhan (VfL Obereisesheim), 70 kg: Pa Sonko (KSV Lauffen), 74 kg: Asadullah Nemati (KVA Remseck), 79 kg: Oskar Benzenhöfer (TSVgg Münster), 86 kg: Alan Shaipov (ASV Möckmühl), 92 kg: Robin Schweda (TSV Asperg), 97 kg: Malte Ziegler (TSV Ehningen), 125 kg: Markus Gückstock (VfL Obereisesheim).

Klassensieger Männer, griechisch-römisch: 60 kg: Eduard Steiger (VfL Obereisesheim), 63 kg: Hüseyin Sagir (KSV Kirchheim), 67 kg: Octavian Erhan (VfL Obereisesheim), 72 kg: Henry Kluge (RSV Benningen), 77 kg: Daniel Gleich (TSVgg Münster), 82 kg: Kai Rösch (TSV Ehningen), 87 kg: Fabio Sax (RSV Benningen), 97 kg: Malte Ziegler (TSV Ehningen), 130 kg: Haydar Sahin (VfL Obereisesheim).