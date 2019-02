Handball Untergang im Angriffswirbel

Weinstadt / dz

Keine Chance hatten die Landesliga-Handballer des TSV Bönnigheim bei der SG Weinstadt und kassierten gegen den souveränen Tabellenführer eine 22:33-Niederlage.

Bei der deftigen Abreibung wurden die Bönnigheimer Leistungsträger Jonas May, Kai Strapko und Linus Böer schmerzlich vermisst. Dabei gaben die Gäste vor allem im ersten Abschnitt ein ganz schwaches Bild ab, und enttäuschten vor den gut 300 Zuschauern in der Sporthalle von Weinstadt-Beutelsbach auf der ganzen Linie. Im Angriff agierte man ohne Mut und Durchsetzungsvermögen. Da wurden die Bälle reihenweise weggeworfen oder waren meist eine leichte Beute für den starken SG-Torhüter Joshua Gantner. Dadurch wurden seine Vorderleute immer wieder zu ihren in der Liga gefürchteten Schnellangriffen regelrecht eingeladen. Allein im ersten Abschnitt erzielten die Gastgeber acht Treffer durch Tempogegenstöße, nach dem Wechsel waren es noch sechs.

Immerhin konnten die Gäste in der zweiten Halbzeit die Niederlage in Grenzen halten, aber da hatte der Spitzenreiter auch schon merklich das Gas vom Fuß genommen. Für Bönnigheim war es nach zuletzt 7:1 Punkten die erste Niederlage in diesem Jahr mit einem unerklärbaren Leistungseinbruch.

„Wir haben nach den letzten Bönnigheimer Auftritten mehr Gegenwehr erwartet“, meinte Weinstadts Trainer Manuel Mühlpointner. Sein Gegenüber Sven Kaiser war dagegen sichtlich angefressen und enttäuscht. „Schade, dass wir uns von Anfang an den Schneid haben abkaufen lassen und unerklärbare Schwächen gezeigt haben. So kann man beim Spitzenreiter einfach nicht auftreten“, sagte er.

Nach sechs Minuten stand es bereits 5:1, weil die SG die Bönnigheimer Abwehr durch ihren Geschwindigkeitshandball förmlich überrumpelte. Beim 7:2 (9.) zog TSV-Coach Kaiser zum ersten Mal die Reißleine, beim schon recht deprimierenden 14:3 in der 20.Minute folgte bereits die zweite Auszeit. Bis dahin wurde jeder Fehler im Angriff der Gäste bitter bestraft, und das obwohl TSV- Trainer Kaiser vor der Konterstärke des Gegners eindringlich gewarnt hatte. Immerhin gelang es den Bönnigheimern bis zum Halbzeitpfiff den Abstand um einen Treffer zu verringern. Doch auch das 19:9 sprach Bände.

Auch nach der Pause fanden die Gäste nicht ins Spiel. Viel zu einfache und schnelle Tore wurden den gut aufgelegten Gastgebern geschenkt. Die Folge: Bis zum 25:10 in der 43. Minute brachte der TSV nur ein „mickriges“ Tor durch Constantin Schuster zustande.

Weiterhin hatten die Gastgeber, die in der Vorwoche gegen Schorndorf ihre bisher einzige Saisonniederlage kassierten, große Geschwindigkeitsvorteile. Zum Glück für den TSV spulten sie in der letzten Viertelstunde aber nur noch ihr Pensum herunter. Doch auch mit gebremster Kraft kam der fast sichere Aufsteiger zu einem locker herausgespielten 33:22-Heimerfolg.

TSV Bönnigheim: Schelling, Nicht; Qual (1), Daub (2), Herter (2), Kühlhorn (2), Jaron May (1), Schuster (1), Track (1), Dominic Zäh (6/4), Patrick Stierl (2), Zundel (1), Dressler (3).