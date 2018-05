Feldhockey Überraschung an der Spree

Berlin / mei

Überraschung in Berlin: Mit drei Punkten im Gepäck sind die Hockey-Frauen des Bietigheimer HTC aus Berlin zurückgekehrt. Durch den klaren 4:1-Auswärtssieg gegen den Tabellendritten TuS Lichterfelde haben die Schützlinge von Trainer Thomas Dauner sogar die Abstiegsränge verlassen und sich etwas Luft im Tabellenkeller der Zweiten Bundesliga verschafft. Sie stehen nun punktgleich mit Eintracht Frankfurt auf Platz sechs.

Das Bietigheimer Team war nach Berlin mit dem Ziel gereist, mindestens einen Punkt zu holen. Klar war, dass es keine einfache Partie werden würde, denn Lichterfelde hatte in den Spielen zuvor die beiden Aufstiegskandidaten Rüsselsheimer RK und Zehlendorfer Wespen geschlagen. So motivierte Thomas Dauner seine Spielerinnen, indem er ihnen Mut zusprach und das Duell als ein „Nice-to-have-Spiel“ bezeichnete. Er nahm mit dieser Aktion den Druck, der im Abstiegskampf auf der Mannschaft lastet weg.

Knapp erzielt Führungstor

Gut gelaunt und mit viel Spielfreude gingen die Bietigheimerinnen in die Begegnung an der Spree. Zunächst legten die Gastgeberinnen druckvoll los und kamen bereits in der zweiten Minute zu einer Ecke, die der BHTC aber erfolgreich abwehrte. Erholt von diesem Schockmoment der ersten Minuten erspielten sich die Gäste einen schnellen Konter. Neele Fili eroberte sich den Ball und lief geradewegs in den gegnerischen Kreis. Nur der Abschluss war zu zaghaft. Im weiteren Spielverlauf wurde Bietigheim eine Ecke zugesprochen die Luisa Knapp zur 1:0 Führung nutzte. Berlin machte nun extrem Druck und drängte auf den Ausgleich. Doch Bietigheim hielt dagegen und kam immer wieder mit Kontern gefährlich vors Tor. Es war aber letztlich Torhüterin Lina Rönsch zu verdanken, dass der Halbzeitstand beim 1:0 blieb.

Auch nach der Pause bot sich das gleiche Bild. Der TuS machte Druck, und der BHTC konterte. In der 40. Minute war es wieder Knapp, die zum 2:0 einlochte. Keine zwei Minuten später erhöhte Melanie Senghaas auf 3:0. Nun war Lichterfelde völlig durch den Wind. Nichts gelang, was wohl auch an der guten Abwehrarbeit der Gäste lag. Das Heimteam hatte acht Ecken, die es nicht nutzen konnte. Erst in der 51. Minute gelang den Berlinerinnen ein Treffer zum 1:3: Sophie Ullrich ballerte den Ball zunächst auf Lina Rönsch, die den Schuss aber zunächst abwehrte. Auch zwei Nachschüsse parierte die Bietigheimer Torfrau. Erst der vierte Schuss landete im Netz.

Einige Minuten später erzwang Ines Wanner mit ihrem Konter eine kurze Ecke, die sie selbst mit einem Schrubber zum 4:1-Endstand verwandelte. Dauner zeigte sich nach dem Duell mächtig stolz auf sein Team: „Wir waren heute einfach die effektivere Mannschaft, die jede Möglichkeit nutzte, die sich bot“, sagte der Trainer.

Der Sieg war wichtig für den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga, auch wenn vermutlich nur der Tabellenletzte aus der Liga absteigt. Der Grund: Der TSV Mannheim hat sich am Wochenende mit einem Sieg gegen den Club Raffelberg aus der Abstiegszone der Ersten Bundesliga befreit. Somit wird kein Südverein aus der Eliteklasse in die 2. Bundesliga Süd/Ost absteigen. Am Nächsten Samstag steht um 15 Uhr das letzte Heimspiel des Bietigheimer HTC in den Parkäckern an. Zu Gast ist der Tabellenletzte und Mitaufsteiger SC Charlottenburg.

Bietigheimer HTC: Rönsch; Schönamsgruber, Klösel, Dina Fili, Lindenberger, Jana Fili, Rummel, Senghaas, Meissner, Knapp, Neele Fili, Strobel, Preiß, Lawnik, Wanner.